Sivasspor-Galatasaray maçı sonrasında gerginlik

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor-Galatasaray karşılaşması sonrası ortalık bir anda karıştı. Galatasaray, karşılaşma sonrasın güvenlik görevlilerinin Yasin'e küfür ettiğini, Aydın ve Dzemaili'yi de içeri almadığını iddia ederken, Sivaslsporlular ise Sabri Sarıoğlu'nun saha içi körüğünde bir güvenlik personeline vurması üzerine ortalığın karıştığını belirtti.

Yaşanan arbede sonrasında ortalık karışırken, polisler de hemen kalkanlarını kaldırıp tribünlerden gelen yabancı maddelere engel olmaya çalıştı.



Olayların ardından Galatasaray soyunma odasına gelen Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz ile teknik direktör Sergen Yalçın, Hamza Hamzaoğlu ve Abdurrahim Albayrak’tan “Olaylar ve yaşananlar için sizden özür dileriz. Gerginlik gereksiz. Yapabileceğimiz bir şey var mı” dedi.



Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Birkaç kendini bilmez insanın hareketini Sivasspor ve halkına mal edemeyiz. Bunları engelleyemiyoruz. Problem yok. Teşekkür ederiz” diye konuştu.