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Spor

M. Sivasspor 2 - Galatasaray 1

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finaline adını yazdıran ilk isim oldu

19 Mayıs 2015 23:40

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçında Medicana Sivasspor'la karşılaşan Galatasaray, 2-1 mağlup olmasına rağmen ilk maçtaki 4-1'lik üstünlüğü sayesinde finale adını yazdıran ilk takım oldu.

69. dakikada Batuhan Karadeniz'in golüyle Sivasspor 1-0 öne geçti. Sivasspor'un ikinci golü de 73. dakikada yeniden Batuhan Karadeniz'den geldi. 

Galatasaray, 84. dakikada Emre Çolak'ın penaltı golü ile skoru 2-1'e getirdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçında Medicana Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Sivas 4 Eylül Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmanın hakemi İlker Coşkun.

Takımların ilk 11'leri şu şekilde:

Medicana Sivasspor: Ertuğrul, İbrahim, Kadir, Musa Sinan, De Cesare, Burhan, Fatih, Batuhan, Ümit, Mehdi, Aatif
Galatasaray: Sinan, Sabri, Semih, Koray, Telles, Dzemaili, Yekta, Umut, Emre, Olcan, Pandev

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