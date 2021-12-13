Galatasaray Sivasspor'a takıldı; galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray, Muslera'nın sakatlandığı pozisyonda yediği golle rakibine mağlup oldu. Galatasaray'ın ligdeki üç puan hasreti 5 maça çıkarken, Sivasspor'un galibiyet serisi üç maça çıkardı.

Süper Lig’in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti. Oldukça temposuz ve pozisyon açısında kısır geçen karşılaşmada tek gol, Muslera’nın sakatlandığı pozisyonda Fajr’den geldi. Avrupa’da namağlup lider olarak gruptan çıkan Galatasaray’ın ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıkarken, Sivasspor üst üste gol yemeden üçüncü maçını kazanmış oldu.

Daha çok orta saha mücadelesi şeklinde keyifsiz geçen 90 dakikada iki takım da pozisyon bulmakta zorlandı. Galatasaray’ın topa daha çok sahip olduğu, Sivasspor’un ise rakibini kendi yarı alanında karşılayıp, hızlı hücumlarla pozisyon aradığı maç izleyenleri adeta uyuttu.

Galatasaray’ın 29. dakikada Feghouli’nin ceza sahası içinden çektiği şut dışında pozisyon üretemediği maçta Sivasspor, ceza sahası dışından çektiği şutlarda Muslera’yı geçemedi. Fauller ve pas hataları nedeniyle sık sık duran oyunda gol ise, büyük bir şanssızlık sonucu geldi.

Maçta 80. dakika oynanırken ceza alanının hemen üzerinde Muslera ile Luyindama’nın çarpışması sonrasında topla buluşan Yatabare pasını müsait durumdaki Fajr’a aktardı. Pozisyonda sakatlanan Muslera kalesine dönemeyince Fajr’in hafif sağ çaprazdan gelişine yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-0 Sivasspor’un üstünlüğü ile sona erdi. Bu galibiyetle Sivasspor puanını 22 yaparken, Galatasaray 23 puanda kaldı.

Galatasaray, Süper Lig’de son olarak Gaziantep FK’yı yendi. Sarı-kırmızılı takım, daha sonra oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe’ye mağlup olurken, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor ve Altay ile de berabere kaldı.

Galatasaray, son olarak da Sivasspor’a yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Muslera sakatlandı

Sivasspor, 80. dakikada öne geçerken, pozisyon esnasında da Muslera bir sakatlık geçirdi. Ceza sahası içinde Luyindama ile çarpışan kaleci Muslera yerde kaldı. Seken topu ceza sahası içi sağ çaprazında Yatabare kontrol etti, topu dışarıya çıkardı. Muslera yerdeyken sağ çaprazdan sağ ayağının içiyle tek vuruş yapan Fajr, topu ağlara gönderdi.

Dizinden sakatlanan Muslera sedyeyle oyundan çıkarken, karşılaşmaya İsmail Çipe devam etti.

Fatih Terim, maçı siyah filmli locadan izledi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yokluğunda Sivasspor karşılaşmasında takımın başında Yardımcı Antrenör Selçuk İnan ve Necati Şahin yer aldı. Terim maçı siyah filmli locadan takip etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından ceza aldığı için takımının başında sahaya çıkamadı. Cezalı olan Terim, Sivasspor maçında yedek kulübesi ve soyunma odasına giremedi. Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörlerden Selçuk İnan ve Necati Şahin görev yaptı.

Yedek kulübesi ve soyunma odasında yer alamayan Terim’e siyah filmli locada teknik heyetten yardımcıları eşlik etti. Locanın camlarının siyah filmle kaplanması ise dikkat çekti.

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Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Samet Çiçek Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Camara, Ziya Erdal, Cofie, Fajr (Dk. 90+7 Özkan Yiğiter), Kerem Atakan Kesgin (Dk.90 Hakan Arslan), Henrique (Dk. 58 Erdoğan Yeşilyurt), Gradel, Yatabare (Dk. 90 Kayode) Galatasaray: Muslera (Dk. 83 İsmail Çipe), Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt (Dk. 79 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu (Dk. 67 Halil Dervişoğlu), Cicaldau, Feghouli (Dk. 67 Emre Kılınç), Kerem Aktürkoğlu, Diagne (Dk. 79 Mustafa Muhammed) Gol: Dk. 80 Fajr (Demir Grup Sivasspor) Sarı kartlar: Dk. 24 Fajr, Dk. 45+1 Ziya Erdal, Dk. 65 Ali Şaşal Vural, Dk. 66 Gradel, Dk. 86 Ahmet Oğuz (Demir Grup Sivasspor) Dk. 37 Cicaldau, Dk. 62 Luyindama, Dk. 66 Yedlin (Galatasaray)

Karşılaşmanın önemli anları