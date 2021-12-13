Sivasspor'dan tepki çeken maç sonu paylaşımı

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 5. puan kaybını yaptı. Sarı-kırmızılılar deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenildi.

Sivas 4 Eylül Stadı’ndaki maçta devre 0-0 sona erdi. Demir Grup Sivasspor 80. dakikada Faysal Fajr’n attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Gol öncesi Luyindama ile çarpışan Fernando Muslera oyuna devam edemedi ve sahadan sedye ile çıkartıldı. Dizinden sakatlanan Uruguaylı kalecinin durumu çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.

Ev sahibi takım, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Muslera'nın yerde yattığı anın fotoğrafını kullanırken daha sonra bu paylaşımı sildi.

Ligde üst üste 5. puan kaybını yapan Galatasaray gelecek hafta sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı-kırmIzılılar 16. haftayı 23 puanla, lider Trabzonspor’un 16 puan gerisinde kapattı.

İşte o paylaşım:

Sivasspor'dan geçmiş olsun mesajı

Demir Grup Sivasspor Kulübü, ligde oynadıkları karşılaşmada sakatlanan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan mesajda, karşılaşmanın 80. dakikasında Muslera'nın takım arkadaşı Luyindama ile çarpışarak sakatlandığı anımsatıldı.

"Geçmiş olsun Muslera" başlığıyla yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun sevilen ismi Fernando Muslera'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Maçın ardından kulüp resmi hesabımızdan paylaşılan fotoğrafta futbolcularımızın gol sevinci odaklanmış, bu esnada Galatasaray file bekçisi Fernando Muslera yerde görülmektedir. Hiçbir art niyet taşımayan, sadece takımızın gol sevincinin yansıtılmaya çalışıldığı fotoğraf, kısa zamanda hesaplarımızdan kaldırılmıştır."

İşte Demir Grup Sivasspor'un paylaşımı: