Sivasspor evinde Gaziantep FK'ye takıldı

Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ve Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı.

Sivasspor ve Gaziantep FK, Süper Lig'in 5. haftasında kozlarını Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda paylaştı.

İki takımın birbirine üstünlük kuramadığı mücadele 1-1 sona erdi.

Sağdan rakibini geçen Henrique'nin ceza alanına ortasına uzak direkteki Yatabare'nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu ve Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi.

90+2'de Figueiredo ceza sahsı içinde kafa vuruşuyla karşılaşmaya dengeyi getirdi.

Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan Sivasspor puanını 3 yaptı. Gaziantep FK ise puanını 4 yaptı.