Sivasspor’dan taraftarlara korsan ürün uyarısı

DG Sivasspor Kulübü, internet üzerinden kulüp armasını taşıyan maske, tekstil ve aksesuar ürünlerinin korsan satışının yapıldığını belirtip, taraftarlarını söz konusu korsan ürünlere itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor, kulübün logosunu taşıyan lisanssız maske satan iş yerleri hakkında yasal işlem başlatılacağını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Sivasspor logolu lisanslı maskelerimiz Sivasspor Store ve internette E-Yiğido online alışveriş sitemizde satışa sunuldu. Maskeler satışa çıktığı andan itibaren taraftarlarımız tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Desteklerinden dolayı tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz.

Kulübümüzün önemli gelir kaynaklarından biri olan Sivasspor isimli ve amblemli ürünlerin satış hakkı sadece kulübümüze aittir. İlimizde bazı mağazalarda, seyyar satıcılarda ve internet sitelerinde, kulübümüzün izni olmadan korsan maske satışı yapıldığı tespit edilmiştir. Pandemi sürecinde temel ihtiyaçlardan biri olan Sivasspor logolu korsan maskeleri satan iş yerleri hakkında, kulüp avukatlarımız aracılığıyla yarından itibaren yasal işlem başlatacağımızı kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

Korsan ürünle mücadelemiz ancak büyük taraftarımızın desteğiyle hayata geçebilecektir. Taraftarlarımızın sadece lisanslı ürünler satın almasını ve korsan ürün satan yerleri ise kulübümüze bildirmelerini önemle rica ederiz. Sivasspor logolu maskeleri ve diğer lisanslı ürünlerimizi Sivasspor Store ve www.sivasspor.com.tr adresinden satın alabilirsiniz."