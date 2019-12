-SİVASSPOR, ÇALIMBAY İLE SÖZLEŞME İMZALADI SİVAS (A.A) - 24.10.2010 - Spor Toto Süper Lig takımlarından Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile sözleşme imzaladı. Sivasspor tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'e yükseldikleri ilk günden bu yana istikrardan yana, teknik direktörleriyle uzun vadede anlaşmalar yapmak isteyen bir kulüp olduklarını söyledi. Bunu kısmen başarabildiklerini, ancak son yıllarda içinde bulundukları durumun maalesef kendilerini sık sık teknik direktör değişimine zorladığını ifade eden Otyakmaz, ''Ama bugün bizim için, Sivasspor kulübü ve Sivas şehri için çok özel bir gün. Çünkü kendi içimizden çıkmış, Türk futbolunu en üst düzeyde temsil etmiş ve teknik direktörlükte de büyük başarılara imza atmış, kendi hemşehrimiz Sayın Rıza Çalımbay ile sözleşme imzalama konumuna geldik. Ve bu sözleşmenin hem Sivasspor'a, hem her iki tarafa da çok önemli katkılarda bulunacağını düşünüyoruz. İnşallah hepimiz için hayırlı uğurlu olur'' diye konuştu. Rıza Çalımbay ise Sivas'ta bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, ''Doğduğum, büyüdüğüm yer burası. Sivasspor, toprak sahasından beri bildiğim bir yer. Burada çok güzel günlerim geçti'' dedi. Futbol oynarken hedeflerinin hepsini gerçekleştirdiğini ama en büyük hedeflerinden bir tanesinin Sivasspor forması giymek olduğunu anlatan Çalımbay, ''Gerçekten bu benim ilkokulda okurken hep rüyalarımdaydı. Ve onu da bir maç da olsa Fenerbahçe maçında Sivasspor forması giyerek gerçekleştirdim. Tabii ki teknik direktörlüğe başladığım zaman da en büyük hedeflerimden bir tanesi burada çalışmaktı'' diye konuştu. -''SİVASSPOR'U İYİ GÜNLERE TAŞIYACAĞIZ''- Sivasspor'a başarı için geldiğini aktaran Çalımbay, şöyle konuştu: ''Ve ben burada mutlaka başarılı olacağım. Çünkü her şeyden önce burada çok büyük bir yönetimimiz ve büyük bir taraftarımız var. Ve taraftarımızın Eskişehirspor maçında yaptığı jesti de unutmuyorum. Burada benim bulunmamın anlamı çok büyük. O yüzden ben her şeyden önce başta Sivasspor camiasına layık olmaya çalışacağım. En iyisini yapmaya çalışacağız, inşallah hep birlikte bu zor günleri aşacağız. Şu anda zor günler yaşıyoruz ama bu aşılmayacak bir şey değil. Çünkü Sivasspor Şampiyonlar Ligine kadar gitmiş bir takım, inşallah biz bunları tekrar canlandıracağız. Burada bulunduğum için gerçekten çok mutluyum. Çünkü köyüme yakınım, mahalleme yakınım, her şeye çok yakınım, evimdeyim yani. O yüzden burada inşallah hep beraber Sivasspor'u iyi günlere taşıyacağız.'' Daha sonra Otyakmaz ve Çalımbay, sözleşmeyi imzaladı. -BEŞİKTAŞ MAÇI- İmza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çalımbay, Sivasspor'un başında ligdeki ilk maçına yıllarca forma giydiği Beşiktaş karşısında çıkacağının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti: ''Benim için tabii ki hep anlamlı günler yaşıyorum. Burada Sivasspor teknik direktörlüğüne geldim, çok mutluyum. İlk maçımın da benim futbol hayatımı başlayıp bitirdiğim Beşiktaş takımıyla olması da ayrı bir tesadüf oldu. Ama benim için tabii ki şu anda en önemli şey Sivasspor ve şu andaki bulunduğumuz konum. Onun için de Sivasspor'un Beşiktaş ile oynadığı maçta galibiyetten başka, puandan başka bir şey düşünmüyoruz. İnşallah oradan da iyi bir neticeyle ayrılmak istiyoruz, tek düşüncemiz, tek gayemiz bu.'' -MEHMET YILDIZ VE KEİTA AFFEDİLDİ- Çalımbay, idmanda kavga ettikleri için süresiz kadro dışı bırakılan Mehmet Yıldız ile Souleymane Keita'nın durumunun ne olacağının sorulması üzerine, dün iki futbolcuyla da görüştüklerini belirterek, şöyle konuştu: ''İkisini de affediyoruz, ikisi de bugün antrenmanlara başlıyorlar. Biz burada başarılı olacaksak herkes üstüne düşen görevi yapacak. Bu işi de başarmak istiyorsak herkes birlik, beraberlik içinde olacak. Kavga, gürültü yapacaksak onu sahada rakiplere yapacağız, kendi kendimize değil. Onlar futbolun içinde olan şeyler. Biz onları aşarız. Futbolcularımızı kaybetmek istemiyoruz, kazanmak istiyoruz. Kazanmak için de ne gerekirse yaparız ama tabii ki bazı şeylerden de taviz vermemiz mümkün değil. Eğer hala takımın üstüne çıkmaya kalkan veya başka bir şeyler olduğu zaman da hem yönetim kurulumuz olsun, hem de ben olayım kesinlikle buna izin vermeyiz.''