Sivasspor Başkanı Otyakmaz'dan Pato açıklaması: 1,5 senedir oynamıyor, senelik 1,5 milyon Euro istiyor

Otyakmaz, Fenerbahçe maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Transfer çalışmalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Otyakmaz "Kenar ve 10 numara arayışlarımız sürüyor. Sürekli Pato hakkında mesaj geliyor. 1,5 yıldır oynamamış ve yıllık 1,5 milyon euro isteyen bir oyuncuyu taraftarımız istiyorsa başımız üstüne, getiririz. Robinho da Cicinho da oynayan oyunculardı, Pato'yu oynatmak için 3-4 ay lazım. Pato'yu alacak olsak, taraftarımızın aşırı isteği yüzünden 2 kat pahalı almak zorunda kalırız. Bu da bir hata. Alacağımız oyuncuyu çok istiyormuşuz gibi davranmak zarar." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Internacional, Milan, Corinthians, Chelsea, Villarreal, Tianjin Quanjian ve son olarak Sao Paulo forması terleten 31 yaşındaki Brezilyalı golcü futbolcu, profesyonel kariyerinde kulüp düzeyinde 398 maça çıktı ve 160 gol kaydetti.