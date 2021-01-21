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Spor

Sivasspor Başkanı Otyakmaz'dan Pato açıklaması: 1,5 senedir oynamıyor, senelik 1,5 milyon Euro istiyor

21 Ocak 2021 21:10

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Brezilyalı golcü Alexandre Pato'nun transfer edileceği yönündeki istek ve haberler için "1,5 senedir oynamıyor, senelik 1,5 milyon Euro istiyor. Bugün alsak, 3-4 aya anca oynayacak duruma gelir" ifadelerini kullandı.

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