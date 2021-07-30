Sivasspor, Başakşehir'den Azubuike'yi kiraladı

Sivasspor, Başakşehir'den Nijeryalı orta saha oyuncusu Azubuike Okechukwu'yu 1 yıllığına kiraladı.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, yaptığı açıklamada, orta saha için futbolcu arayışları kapsamında Azubuike'yi transfer ettiklerini söyledi.

Taraftarlardan da bu konuda çok mesaj aldıklarını belirten Otyakmaz, "Azubuike transferini yüzde 99 olarak sonuçlandırdık. Ufak tefek rötuşlar kaldı, onlar da en kısa sürede biter diye düşünüyorum." dedi.

Azubuike'nin transfer sürecinde bir iki alternatif futbolcuyla görüştüklerini aktaran Otyakmaz, "Azubuike Türkiye liglerini bilen, mücadeleci ve kendisini bildiğimiz bir oyuncu. Başakşehir kulübünden 1 yıllığına kiraladık. Göksel Gümüşdağ başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Azubuike transferi ile transfer çalışmalarını noktaladıklarını ifade eden Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Azubuike transferi ile transferi kapatacağız. Bunu çok erkenden yapmış olmamızın da bizim için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Avrupa kupası maçlarında nispeten diğer takımlara karşı daha hazır durumda olacağız. İnşallah tur atlamamız durumunda da daha güçlü bir takımla rakiplerimizin karşısına çıkacağız ve lige hazır bir şekilde başlayacağız. İnşallah bu bizim için bir avantaj olur."

Nijerya'da dünyaya gelen 24 yaşındaki Azubuike, futbola ülkesinde Niger Tornadoes takımında başladı. Ardından Bayelsa United, Yeni Malatyaspor, Pyramids, Çaykur Rizespor ve İstanbul Başakşehir formalarını terleten ​​​​​​​Azubuike, kariyerinde çıktığı 153 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.