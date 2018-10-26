Sivaslı muhtar, bağırsak parazitini görüntüledi

SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın Hafik ilçesine bağlı Alanyurt köyünün muhtarı Fuat Yıldız tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedilen hayvan bağırsak parazitinin görüntüleri, izleyenleri şaşırttı.

​İlçeye 21 kilometre mesafedeki Alanyurt köyünde muhtar Fuat Yıldız, evinin yakınlarında yerde yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda yılanımsı bir canlı fark etti. Cep telefonu ile görüntülediği canlıyı kavanoza alan muhtar Yıldız, evine götürdü. Muhtar Yıldız, \"Kapı önünde gezerken rastladım ve getirip bir mermer üzerine koydum\" dedi. Yıldız, cep telefonu ile çektiği görüntüyü sosyal medya hesabından, \'Bu şekilde bir canlı gördünüz mü\' notuyla paylaştı.

Canlının, hayvanların bağırsaklarında görülen parazit türü olduğu anlaşıldı. Muhtar Fuat Yıldız, paraziti görüntüledikten sonra tekrar bıraktığını ifade etti. Görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü, çok sayıda kişi tarafından izlendi.

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