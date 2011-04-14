'Sivas’ın doğusuna geçmeyi Başbakan görecek'

T24 - Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Listelerimiz tamamlandı; seçim süreci resmen başladı. Seçim mitinglerimizle ilgili programımızda 81 ilimiz var. Hakkari’ye de Van’a da Diyarbakır’a da gideceğiz, mitinglerimizi yapacağız. Gitmediğimiz tek bir il kalmayacak. CHP’nin yıllardır gitmediği, miting yapmadığı illerde halkımızla kucaklaşacağız” dedi.



Kılıçdaroğlu, “Başbakan Erdoğan sık sık bize yönelik olarak ‘Sivas’ın doğusuna gidemiyorlar’ sataşmasında bulunuyor. Başbakanın bu sözlerinin ne kadar boş ve anlamsız olduğunu da göstereceğiz. Başbakan görecek Sivas’ın doğusuna nasıl geçildiğini” diye konuştu. Kılıçdaroğlu’nun değerlendirmeleri şöyle:





'Halkın çayını içeceğiz'



“Sadece miting yapıp dönmeyeceğiz Hakkâri’den, Diyarbakır’dan, Batman ve Şırnak’tan. Sokağa ineceğiz, halkımızın çayını içeceğiz; onlarla kucaklaşacak sorunlarını dinleyecek, çözüm önerilerimizi aktaracağız. CHP Türkiye’nin tümünde olacak ve göreceksiniz bu seçimlerden Doğu ve Güneydoğudan da başarıyla çıkacağız. Gittiğimiz tüm bölge illerinde de ‘Size biz hapishane değil, iş aş özgürlük vaat ediyoruz’ yazılı afişimizi asacağız.





'Dersim arşivi açılacak'



Kürt yurttaşlarımızın kimliklerini yaşamalarının önündeki engelleri tüm Türkiye’de çoğulcu ve özgürlükçü demokrasiyi kurarak kaldıracağız; eşit yurttaşlık ilkesini egemen kılacağız. Bölgedeki tüm baskılara son vereceğiz; fail-i meçhuller tümüyle aydınlatılacak, sorumlular cezalandırılacak. Dersim arşivleri açılacak; geçmişte yaşanan acı ve travmaları hatırlatan isimleri devlet kurumları ve kışlalardan kaldıracağız. Diyarbakır Cezaevi de müzeye dönüştürülecek.”





