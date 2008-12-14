Sivas'ı Tum güldürdü



Ligde zirve yarışı yapan Sivasspor, Hacettepe engelini zor da olsa aştı. 'Yiğidolar', Herve Tum'un iki golüyle sahadan 2-1 galip ayrılarak averajla liderliğe yükseldi.





Turkcell Süper Lig'in 15. haftasında Hacettepe'yi ağırlayan Sivasspor, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Kırmızı-beyazlılar, Trabzonspor'un da Bursaspor'a yenilmesiyle 16. haftada ligin yeni lideri oldu.



Maça daha atak başlayan Sivasspor, Tum, Balili, Mehmet Yıldız, Mohammed ve Musa Aydın gibi etkili isimleriyle rakip kalede gol aradı. Konuk ekip Hacettepe ise Zoko ve Sandro ile Sivasspor kalesinde etkili olmaya çalıştı.



Ev sahibi ekipten Tum'un 13. dakikadaki golüne konuk 43. dakikada Sandro'nun penaltı golüyle cevap verince soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girildi.



İkinci yarıda oyunu karşı alana yıkan ev sahibi ekip, aradığı gole ise 87. dakikada yine Herve Tum'la ulaştı ve zor da olsa 3 puan almayı başardı.



Bu sezon sahasında oynadığı 8. maçta 7. galibiyetini alan Sivasspor, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Son 5 maçta 4. ker sahadan galip mayrılan 'Yiğidolar', 31 puanla ve averajla liderliğe yükseldi.



SİVASSPOR: 2 - HACETTEPE: 1

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Tolga Özkalfa, Serkan Akarca, Ali Zağlı

Sivasspor: Petkoviç, Abdurrahman (Dk. 84 Murat Sözgelmez), Sedat Bayrak, Da Silva Bilica, Hayrettin, Musa Aydın (Dk. 58 Onur Tuncer), Kanfory Sylla, Mohamed Ali, Tum, Balili (Dk. 46 İbrahim Dağaşan), Mehmet Yıldız

Hacettepe: Recep, Ümit Bozkurt, Admir Teli, Orhan Şam, Tozo, Kadir Bekmezci, Olgay, Gilman Lika, Sandro, Serkan Atak, Zoko (Dk. 84 Yasin)

Goller: Dk. 13 ve Dk. 87 Tum (Sivasspor), Dk. 43 Sandro (pen.)(Hacettepe)

Sarı kartlar: Dk. 73 İbrahim Dağaşan, Dk. 90+1 Hayrettin (Sivasspor), Dk. 73 Admir Teli (Hacettepe)



MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Mohamed Ali'nin kullandığı serbest atışta, kale alanında topu uzaklaştırmaya çalışan Kadir Bekmezci'nin ters vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla kornere çıktı.



13. dakikada Sivasspor'un golü geldi. Sivasspor'un organize gelişen atağında, ceza alanı önünde topla buluşan Mohamed Ali, meşin yuvarlağı Mehmet Yıldız'a aktardı. Mehmet Yıldız, topu bekletmeden yanındaki Tum'a verdi. Kaleci Recep Biler ile karşı karşıya kalan Tum, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0



14. dakikada Kadir Bekmezci'nin ceza alanı dışından yerden sert vuruşunda, kaleci Petkoviç yatarak topu kontrol etti.



22. dakikada savunmanın arkasına gönderilen topa hareketlenen Sandro'nun rakip savunmanın etkisiyle rahat yapamadığı yerden vuruşta, top direğin yanından az farkla auta çıktı.



42. dakikada topla hareketlenen Sandro, ceza alanı sağ çaprazında savunmanın müdahalesiyle bir anda kendini yerde buldu. Hakem Tolga Özkalfa, pozisyon sonrası penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Sandro, kaleci Petkoviç ile topu ayrı köşelere göndererek takımının beraberlik golünü attı: 1-1



49. dakikada Mohamed Ali'nin ceza alanı dışından kullandığı serbest atışta, top direğin üstünden az farkla auta çıktı.



50. dakikada Sandro'nun ceza alanı dışından kullandığı serbest atışta, meşin yuvarlak üst direğin biraz üzerinden dışarı gitti.



51. dakikada kale alanı içerisinde topu önünde bulan Mehmet Yıldız'dan önce hamle yapan kaleci Recep Biler, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



78. dakikada İbrahim Dağaşan'ın kullandığı serbest atışta ceza alanı içerisinde topa iyi yükselen Sedat Bayrak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta çıktı.



81. dakikada Sandro ve Zoko'nun klas pasları sonrasında topu önünde bulan Serkan Atak, bir anda çapraz pozisyonda kaleci Petkoviç ile karşı karşıya kaldı. Serkan Atak'ın sert vuruşunda araya giren Hayrettin, pozisyonu önledi.



Aynı dakikada, İbrahim Dağaşan'ın pasıyla ceza alanı içerisinde topla buluşan Tum'un dönerek yerden vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.



87. dakikada Sivasspor'un 2. golü geldi. Mohamed Ali'nin savunmanın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Tum, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımının ve kendisinin 2. golünü kaydetti: 2-1



90. dakikada Hacettepe takımı kazandığı frikik ve korner atışlarında, kaleci Recep de dahil olmak üzere Sivasspor kalesine yüklendi. Ancak bu pozisyonlardan bir sonuç alamadı.

