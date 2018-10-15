Sivas'ı toz bulutu kapladı: Uzmanlardan 'dışarı çıkmayın' uyarısı

Sivas, gece saatlerinden itibaren toz bulutunun etkisi altında kaldı. Şehir merkezindeki vatandaşlar tozlu hava nedeniyle nefes almakta güçlük çekerken, uzmanlar, solunum yolu problemi bulunanları 'sokağa çıkmayın' diye uyardı.

Sivas ve bazı Güneydoğu illerinde de görülen toz bulutu kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Şehrin yüksek kesimlerinden de kent üzerindeki toz bulutu net olarak görüldü. Kent merkezinde görüş mesafesinin de azalmasına yol açtı. Şehir merkezinde gezenler tozlu hava nedeni ile nefes almakta güçlük çekti. Kentte yaşayanlar sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutunu önce sis zannettiklerini ifade etti. Uzmanlar, solunum yolu problemi bulunanların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları uyarısında bulundu.