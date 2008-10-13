Sivas'a TOKİ'den yeni stat



Sivasspor'un maçlarını oynadığı 4 Eylül Stadyumu'nun yerine başka bir alana TOKİ tarafından modern bir stadyum yapılması için çalışma başlatıldı.



Turkcell Süper Lig takımlarından Sivasspor'un maçlarını oynadığı 4 Eylül Stadyumu'nun yerine kentteki başka bir alana TOKİ tarafından modern bir stadyum yapılması için çalışma başlatıldı.



Sivas'taki programı sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı çalışma kapsamında mevcut stadyumun bulunduğu alanın TOKİ'ye verilmesi, TOKİ tarafından da başka bir alanda stadyum ve modern bir spor kompleksi yapılması planlanıyor.



İstasyon Caddesi'nde bulunan Atatürk Spor Salonu'nun yerine de TOKİ tarafından aynı kompleks içine modern spor salonu, yüzme havuzu gibi tesisler yapılması düşünülüyor.



TOKİ yetkililerinin stadyumun bulunduğu alan ile spor salonunun bulunduğu bölgeyi gezdiklerini, konuya sıcak baktıklarını söyleyen yetkililer, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da eski stadyum ve salon yerine yenilerinin yapılması konusunda talimat verdiğini ifade ettiler.



Projenin ayrıntıları için TOKİ yetkilileriyle görüşmelerin başladığını, projenin ayrıntılarının karşılıklı görüşmeler sonucunda netleşeceğini ifade eden yetkililer, stadyumun yerine standartların en yüksek olduğu ve her türlü konforun bulunduğu bir stadyum yapılmasının planlandığını belirttiler.

