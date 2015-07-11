Sivas'a Hobbit köyü kuruluyor

Dünya çapında gişe rekoru kıran "Yüzüklerin Efendisi" ve "Hobbit" serisi filmlerdeki "Hobbit" karakterlerinin yaşadığı evlerden esinlenen Sivas Belediyesi, Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı’na yamaç evleri yaptı. Dağ içine gömülü olarak tasarlanan evler inşaatı bitmeden halkın ilgisiyle karşılaştı. Belediye Başkanı Sami Aydın talebe göre dağ yamacına 50-100 arası "Hobbit Yamaç Evi" yapacaklarını söyledi. Dayalı döşeli evler, haftalık ve aylık olarak kiraya verilecek.



John Ronald Reuel Tolkien yazdığı, Peter Jackson tarafından sinema filmi olarak çekilen "Yüzüklerin Efendisi" ve "Hobbit" filmi serilerinde yer alan ve Hobbit karakterlerinin yaşadığı küçük tepeler içine gömülen evlerden esinlenen Sivas Belediyesi, kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı’na benzeri evler inşa etti.

Film kahramanı cücelerin yaşadığı evlerin büyüklüğündeki yamaç evleri, yapım aşamasında olmasına rağmen ilgi gördü. 1+1 olarak inşa edilen 65 metrekarelik yamaç evlerinde mutfak, banyo, tuvalet ve yatak odası bulunuyor. Mesire alanına şu anda 2 ev inşa eden Sivas Belediyesi, ilerleyen günlerde bu evlerin sayısını 100’e kadar çıkarmayı hedefliyor. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, yamaç evi sayısının artışıyla bölgede filmdeki gibi bir "Hobbit" köyü kurup alanı doğa turizmine kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

'Evleri dağın içine gömüyoruz'





Belediye Başkanı AKP'li Sami Aydın, "Yüzüklerin Efendisi" filminde "Hobbit" evleri denilen evlerin farklı bir versiyonunu burada kurguladıklarını belirterek, "Bu evler dağın içerisine tamamen gömülerek, sadece ön terası vadiye manzaralı olacak şekilde 1+1 olarak planlandı. İnsanlar buraya bir hafta 10 günlük rezervasyonlar yaptırarak gelecekler. Apart otel şeklinde planlandı. Paşabahçe içerisinde her türlü restoran, cafe ve sosyal alanlar bulunduğu için isterlerse yemeğini içeride yapabilecekler, isterlerse bu imkanlardan faydalanabilecekler.



Bu vadinin yamaçlarını hem değerlendirmek adına hem Sivas ve Türkiye’de farklı bir turizm algısını oluşturmak adına böyle bir çalışmayı başlattık. Numune olarak 2 tanesini yaptık, ama çok ciddi ilgiyle karşılaştık. Buraları kiralamak için o kadar çok bizi arayan var ki biz bile şaşırdık. İlgi olacağını biliyordum ama bu kadar olacağını bilmiyordum" dedi.



Başkan Aydın bölgeye yapılacak ev sayısı konusunda sınırları olmadığını belirterek, "Doğallığı öldürmeden biz bu evleri dağın içerisine koyuyoruz. O doğallığı bozmadan belki 40-50, belki ileride sayı 100’e çıkacak. Uygun olan alanları biz zaman içerisinde kullanacağız. Bu sene tahmin ediyorum 10 adeti tamamlanmış olacak. Seneye de inşaat devam edecek" dedi.



Adı 'Hobbit Yamaç Evleri' olacak

Projeyi hazırlayan Başkan Yardımcısı Mehmet Muaz Uzun ise, Belediye Başkanı Sami Aydın’ın kendisinden dağın yamacına yapılacak bir proje istediğini belirterek, "İnşaat mühendisi bir oğlum var. Ona telefon açtım durumu anlattım. O da Yüzüklerin Efendisi filmindeki "Hobbit" evlerini incelememi istedi. Onlara baktım ki aynen Sami Başkan’ın istediği proje. Projeyi çizen arkadaşa da dedim ki bilgisayarın başına geç, interneti aç "Hobbit" evleri yaz, çıkan evlerin modern mimariye uygulanmış şeklinde projesini çiz. Onlar da bu projeyi gerçekleştirdiler.





Projeyi başkanımız çok beğendi ve uygulamaya konulmasını istedi. Şu an tasarlanan yamaç evlerinin Hobbit evlerinin daha modern mimarisi olduğu belirtilirken, filmdeki evlerin bire bir benzerlerinin de daha sonra inşaa edileceği ve bu projeye, "Hobbit yamaç evleri" isminin verileceği açıklandı.