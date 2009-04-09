'Sivas yemyeşil olacak'

Türkiye İş Bankası'nın, Çevre ve Orman Bakanlığı ve TEMA Vakfı işbirliğiyle başlattığı "81 İlde 81 Orman Projesi" kapsamında Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde fidan dikimi yapıldı.



Sivas Valisi Veysel Dalmaz, proje kapsamında ilçeye bağlı Çırçır köyü Altunoluk göleti çevresinde düzenlenen fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, projeye katkı sağlayan kuruluşlara teşekkür etti.



Kentte Yeşil Sivas Projesi'yle 10 milyon fidanın toprakla buluştuğunu anlatan Dalmaz, "Her yıl 6-7 milyon fidan dikerek ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Bakımlarını da yapıyoruz. Sivas için güzel bir gelişme. Bu ivme ile giderse Sivas'ta çok kısa zamanda büyük bir yeşil alan oluşacaktır" diye konuştu.



TEMA Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Ümit Gürses de fidan dikiminin finansmanının Türkiye İş Bankası tarafından karşılandığını belirterek, "Bankamız yılbaşında değişik kişilere dağıttığı promosyondan vazgeçip, onun parasıyla bu ağaçlandırmayı yapıyor. Güzel bir anlayış, değişik bir yaklaşım oldu" dedi.



Sivas Çevre ve Orman Müdürü Hamdi Dilmen ise proje kapsamında Sivas'ta 30 bin fidanın toprakla buluşturularak, küresel ısınma ve çölleşmeyle mücadeleye destek verileceğini söyledi.



Konuşmaların ardından Vali Dalmaz, eşi Sıdıka Dalmaz ve öğrenciler bölgeye temsili olarak 67 fidan dikti.



Törene Yıldızeli Kaymakamı Hüseyin Güney, İş Bankası Sivas Şube Müdürü Doğan Yıldız, öğrenciler ve TEMA gönüllüleri katıldı.

