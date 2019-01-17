Sivas ve Tokat'ta iki günde 200 elektrik direği devrildi

SİVAS, (DHA)- TÜRKİYE genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları Sivas, Tokat ve Yozgat\'ta da kendini gösterirken, bölgede hızı 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle 200 elektrik direği devrildi. Bölgede hizmet veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) \'enerji timleri\', elektrik nakil hatlarında oluşan arızalara anında müdahale ederek kesintisiz enerji için yoğun mücadele veriyor.

Sivas, Tokat ve Yozgat\'ta kar yağışı ile fırtına etkili olurken, ÇEDAŞ olumsuz hava koşullarında tüketicilerine kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şirketin arıza onarım bakım personelinden oluşturulan \'enerji timleri\', yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle ortaya çıkan arızaları gidermek ve enerji kesinti sürelerini minimum seviyeye düşürmek için çetin kış şartlarında yoğun çaba harcıyor. Meteoroloji hava tahmin raporlarını SCADA Merkezi\'nden (Uzaktan Kontrol ve Kumanda Merkezi) günlük takip eden şirket, hizmet bölgesinde oluşan arızalara anında müdahale ediyor.

FIRTINA 200 DİREĞİ DEVİRDİ

52 bin 789 kilometrekarelik alanda 3 il, 40 ilçe ve 55 beldede elektrik dağıtım hizmeti verdiklerini belirten ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, son iki günde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle özellikle kırsal bölgelerde yaşanan elektrik arızalarının giderilmeye çalışıldığını söyledi. Elektrik arızaları hakkında bilgi veren Genel Müdür Kıvılcım, \"15-16 Ocak tarihlerinde etkili olan kar yağışı ve hızı saatte 100 kilometreyi bulan fırtına sebebiyle Sivas ve Tokat\'ta 200 adet elektrik direği devrildi ve 300 adet iletken kopuğu meydana geldi. Yaşanan arızaların büyük çoğunluğu fırtına nedeniyle dağıtım şebekelerimizin ve iletkenlerin üzerine ağaçların devrilmesi sonucu oluştu\" dedi.

ARIZALAR KISA SÜREDE GİDERİLİYOR

Yaşanan arızalara enerji timlerinin anında müdahale ettiğini dile getiren Kıvılcım, \"Tüketicilerimize kaliteli ve kesintisiz enerji vermek için 7/24 çalışan ekiplerimiz, yolları kapanan köylere Karayolları ve Özel İdare ekipleri ile koordineli şekilde çalışarak ulaşıyor. Dağlık ve ormanlık alandan geçen enerji nakil hatlarında oluşan arızalara 4x4 arazi araçları ve paletli kar araçları ile ulaşan ekiplerimiz, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını gözeterek bakım ve onarım çalışmalarını yürütüyor. Zorlu coğrafya nedeniyle ekiplerimiz zaman zaman bazı olumsuzluklarla karşı karşıya kalarak mağduriyet yaşayabiliyor. İnsanların sokağa çıkamaya dahi imtina ettiği hava koşullarında, sahada canla başla çalışarak metrelerce yüksekliklerde arızaları gidermeye çalışan ekiplerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Bölgemizde yaşanan arızaların tamamı kısa sürede giderilerek elektrik kesintisi yaşanan bölgelere enerji verme çalışmaları devam ediyor\" diye konuştu.



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