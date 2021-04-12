Sivas ve Bursa'da bir işçi öldü bir işçi ağır yaralandı

Sivas’ta sökmeye çalıştığı prefabrik evin çatısından beton zemine düşen Zekeriya Mutlu Kütükoğlu (31), hayatını kaybetti. Bursa’nın İnegöl ilçesinde ise iş yerinin çatısına çıkan Suriyeli işçi Amir Assaf (32), plastik kaplamanın çökmesiyle beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Sivas'ta Soğuk Çermik Kaplıcası mevkinşaat işçisi Zekeriya Mutlu Kütükoğlu, kullanım ömrünü tamamladığı için Sivas Belediyesi tarafından ihale ile Yusuf P.'ye satılan prefabrik evin sökümü için bölgeye geldi. Çatıya çıkarak söküm yapmaya başlayan Kütükoğlu, bir an dengesini kaybedince yaklaşık 3 metreden beton zemine düştü. Başından ağır yaralanan Kütükoğlu, yanındaki arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kütükoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kütükoğlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna konuldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, iş yerinin çatısına çıkan Amir Assaf (32), plastik kaplamanın çökmesiyle beton zemine düşerek ağır yaralandı. Olay, saat 12.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi 7'nci Mobilya Sokak'ta bulunan mobilya imalathanesinde meydana geldi. İş yerinin çatısına çıkan Suriye uyruklu Amir Assaf, burada yürüdüğü sırada plastik kaplamanın çökmesiyle yaklaşık 7 metreden düştü. Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Assaf, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının vücudunda kırıklar oluştuğu ve durumunun ağır olduğu bildirildi. (DHA)