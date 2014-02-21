Sivas Valisi yaşamını yitirdi

Malatya'daki Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi gören Sivas Valisi 60 yaşındaki Zübeyir Kemelek hayatını kaybetti.

Sivas'ta yaklaşık 1.5 yıldır görev yapan Vali Kemelek'e, bir süre önce karaciğer nakli yapıldı. Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavisi devam eden ve bir türlü sağlığına kavuşamayan 60 yaşındaki Zübeyir Kemelek'in durumu birkaç gün önce kötüleşti.

Evli ve 3 çocuk babası olan Vali Kemelek'in, doktorların tüm çabasına karşın bu sabah vefat ettiği açıklandı. Vali Zübeyir Kemelek'in ölümü, görev yaptığı Sivas'ta büyük üzüntü yarattı.

Zübeyir Kemelek kimdir?

Sivas Valisi Zübeyir Kemelek, 1954 yılında Çorum'un İskilip ilçesinde doğdu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitiren Kemelek, Espiye Kaymakamlık Vekilliği, Şabanözü, Nazımiye, Iğdır, Ümraniye Kaymakamlıkları, İçişleri Bakanlığı Şube Müdürlüğü, İller İdaresi Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı, Kayseri Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

İstanbul Ümraniye Kaymakamlığı'ndan sonra 2006 tarihinde Osmaniye Valiliği'ne atanan Kemelek, 2009 yılında Tekirdağ Valiliği görevine atandı. 3 Ağustos 2012'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Sivas Valiliği'ne atanan Kemelek, evli ve 3 çocuk babasıydı.