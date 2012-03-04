Sivas valisi ve eşi şarampole yuvarlandı

T24 - Kayseri'de düzenlenen Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) toplantısından dönen Sivas Valisi Ali Kolat ve eşi İlksen Kolat'ı taşıyan makam aracı, kent merkezi yakınlarında kaza geçirdi.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre; buzlu yolda kayıp şarampole devrilen araçta yaralanan vali, eşi, koruması ve şoförü hastanede tedaviye alındı.Kaza, saat 18.30 sıralarında Sivas-Kayseri Karayolu 8’inci kilometresinde meydana geldi. Kayseri’de düzenlenen ORAN toplantısına katılan Vali Ali Kolat, kente dönüş için 58 001 resmi plakalı makam cipi ile yola çıktı. Mehmet Nadir Acar’ın kullandığı cip, Sivas kent merkezine yaklaştığında Sivas Petrol Mevkisinde buzlu yolda kontrolden çıkarak kaydı. Yolda savrularak geri geri kayan araç, sol tarafta yaklaşık 4 metrelik şarampole takla atarak yan yattı.



Kazada araç içerisinde bulunan Vali Ali Kolat, eşi İlksen Kolat, koruma polisi Aydın Demir hafif şekilde yaralandı. Araçtan yürüyerek çıkan Vali Kolat, eşi ve beraberindekiler ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Tedbir amacıyla kontrolden geçirilen Vali Ali Kolat’ın vücudunda her hangi bir yara bulunmadığı, eşi İlksen Kolat’ın yüz kısmında ise cam kesiği bulunduğu bildirildi. Şoför ve koruma polisinin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Haberin duyulması üzerine, Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa İlter, Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Aydın ile, kurum müdürleri ve kentin ileri gelenleri hastaneye akın etti.

Vali açıklama yaptı

Bir süre gözetim altında tutulan ve ayakta tedavi gören Vali Ali Kolat, daha sonra yürüyerek geldiği acil kapısında Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İlyas Dökmetaş ile birlikte açıklama yaptı. Durumunun iyi olduğunu belirten Vali Kolat, "500 metrelik mesafede buzlanma vardı. Sol şeride girince kontrolü kaybettik ve takla attık. Bende, hanımefendi de ve arkadaşlarımda bir şey yok. İçlerinde en iyi benim. O saatten beri ayaktayım. Herkese teşekkür ederim. Her hangi bir problem yok" diye konuştu.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İlyas Dökmetaş da korkulacak bir şey olmadığını belirterek, "Ne sayın Valimizde, he hamınefendide kırık ve benzeri bir şey yok. Sadece tedbir amaçlı kontroller yapılacak" dedi. Valinin bir gün tedbir amacı ile hastanede tutulacak olan eşi İlksen Kolat’ın yanında geceyi hastanede geçireceği açıklandı. Kaza yapan makam aracı ise yapılan incelemenin ardından kaldırıldı.