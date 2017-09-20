Sivas Valisi Gül'e yılın ahilik onur ödülü

İrfan ÖZŞEKER/ SİVAS, (DHA)- SİVAS Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) tarafından \'Ahilik Haftası\' nedeniyle kutlama programı düzenlendi. Yılın Ahilik Onur Ödülü verilen Vali Davut Gül, cübbe giydi.

Ahilik Kültürü Haftası nedeniyle SESOB tarafından Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi Bahçesi’nde program düzenlendi. Programa Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, bazı protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Program Kurşunlu Caddesi üzerinde yer alan Ahi Emir Ahmet Türbesi önünde dua edilmesi ile başladı. Sivas Belediyesi Mehter Takımı ve il protokolü kortej eşliğinde Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi Bahçesi\'ne geldi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Sivas Valisi Davut, \"Esnaflar bir şehrin barometresi. Esnafın gözüne baktığınızda yüzü gülüyorsa, mutluysa, gözlerinin içi gülüyorsa o şehirde işler iyi gidiyor demektir. Esnafın yüzü asıksa, mutsuzsa bir sıkıntı var demektir. O açıdan da esnafların hal ve hareketleri bir şehirde, bir ülkede genel gidişatı gösteriyor. Esnaflar ticaret yaparken aynı zamanda mahallede bir anlamda güvenliği sağlıyorlar, bir anlamda psikolojik destek veriyorlar, bir anlamda komşuluk yapıyorlar, bir anlamda bankacılık gibi kredi sağlıyorlar. Toplumun her kesiminde derdi olan, adres sorandan ekonomik sıkıntısı olana kadar bütün herkesin işinin esnaflara düştüğünü biliyoruz ve onların katkılarını görüyoruz\" dedi.

Programda SESOB Başkanı Beşir Köksal ise Ahilik geleneği hakkında bilgi verdi. Program Sivas Belediyesi Mehter Takımı tarafından verilen konser ve halk oyunları gösterileri ile devam etti. Daha sonra Kırşehir Şed Kuşatma Ekibi tarafından Ahilik kültürü temsili olarak anlatılarak şed kuşatma töreni yapıldı. Yılın Ahilik Onur Ödülünü alan Vali Davut Gül\'e SESOB Başkanı Beşir Köksal ödülünü vererek cübbe giydirdi. Ardından \'Yılın Ahisi\' olarak seçilen cam ustası Ayvaz Usta\'ya Vali Davut Gül tarafından plaket verilerek kaftanı giydirildi. Program katılımcılara etli bulgur pilavı ve ayran ikram edilmesiyle sona erdi.



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