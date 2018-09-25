Sivas, Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi'ne hazır

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta 27-30 Eylül tarihleri arasında 5 kıta, 52 ülkeden katılımın sağlanacağı 3\'üncü Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi gerçekleştirilecek.

Sivas\'ta perşembe günü başlayacak olan 3\'üncü Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi\'nin basın toplantısı gerçekleştirildi. Sivas Valiliği, Doktor Hasan Canpolat Toplantı Salonu\'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ile Türkiye Sağlık Turizmi Gelişme Konseyi Başkanı Emin Çakmak katıldı.

Vali Davut Gül, yapılacak olan bu zirvenin Sivas tarihinin en önemli organizasyonu olduğunu söyledi. Gül, \"Sivas görücüye çıkıyor. Nasıl görücüye çıkıyor? Mevcutta olan potansiyelini hem ulusal hem de uluslararası bu işle ilgilenen, yatırım yapan, ticaret yapan en iyi şekilde yapan kişileri Sivas\'a getiriyoruz. 9 aylık bir süreç var dolayısıyla da 3 günde olup bitecek ama bunun öncesinde 9 ay var. 9 ayda da bütün kurumlar irili ufaklı katkıları olacak. Neyimizi pazara çıkaracağız? Öncelikle sıcak termalimiz var, soğuk çermiğimiz var, balıklı kaplıcamız var. Bunlar bizim ana ekranda piyasaya sunacağımız ürünlerimiz. Bunun dışında da Sivas\'ın çeşitli özellikleri var. En iyi güneşe sahip Anadolu\'daki yerlerden bir tanesiyiz. Suyumuzu, güneşimizi söyledik havamız nemli değil, özellikle de belli bir yaşın üzerindeki çeşitli hastalıkları olanları burada tedavi edebileceğimiz ortamımız var. Toprağımızda bulunan minareller çeşitli hastalıkların tedavilerinde etkili oluyor. Bunlar da yeterli olmuyor, bizim son 10 yılda yapılan tesislerimizle beraber yaklaşık 20 civarında 3 yıldız ve üzerinde otele sahibiz. Sıcak Çermik\'te dünya standartlarında tesislerimiz oldu, Balıklı Kaplıcamız belli bir yere geldi. Bu da sadece yetmiyor. Yurt dışında Almanya\'dan, Avusturya\'dan nasıl buraya getireceksiniz havaalanına ihtiyacınız var. Havaalanımız uluslararası uçuşlara da hizmet edebilecek çok güzel bir havaalanı. Bölünmüş yollarımız yanı şekilde, hızlı trenimiz 2019 yılında geliyor. Mutfağımız, restorasyon yapılan kurumlarımız, binalarımız, musikimiz bunların hepsi Sivas\'a ayrı bir zenginlik katıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere talimata vardı, yerel ekonominin canlandırılması. Burada birlikte iş yapabilme kültürünü de geliştirerek, her kurum işin ucundan tutarak yerel ekonominin canlandırılmasını arzuluyoruz. Bu Sivas tarihinde yapılan en önemli organizasyon. Bunun sonucunu gelecek 2-3 yıl içerisinde fazlasıyla göreceğiz. Buradaki tecrübelerimizle de daha iyisini sunacağız\" dedi.

\'5 KITA, 52 ÜLKE KATILACAK\'

Perşembe günü başlayacak olan zirveye 5 kıtadan, 52 ülkeden katılım olacağını ve yaklaşık 2 milyon lirayı aşan bir bütçeye mal olacağını söyleyen Türkiye Sağlık Turizmi Gelişme Konseyi Başkanı Emin Çakmak, Türkiye\'deki sağlık ve termal tesislerin yurt dışında tanıtımlarını yaptıklarını söyledi. Sivas\'ta yapılan termal oteller ve Kangal\'da bulunan balıklı kaplıcalardaki, balıkların tedavi özelliklerinden dolayı 3\'üncü zirveyi Sivas\'ta gerçekleştirdiklerini belirten Çakmak, \"Ocak ayından bu yana, uzun bir hazırlık süreciyle birlikte 52 hedef ülke belirledik. 52 ülkemizden 256 alım heyeti davet ettik. Her ülkenden olmak üzere 52 köşe yazarı ile 15 ülkeden 15 televizyon ve medya yazarları gelecek. Canlı yayınlar yapılacak. Yerli seyahat acentelerimiz ve turizm yazarlarımız da burada olacak\" ifadelerini kullandı.

Çakmak, 27 Eylül\'de şehrin tarihi, kültürel yerleri, termal tesisleri ile hastanelerini tanıtımının yapılacağını, 28 Eylül\'de Cumhuriyet Üniversitesi\'nde zirvenin geçekleştirileceğini aktararak, şunları söyledi:

\"Burada birlik, beraberlik içerisinde şehrimizin ve bölgemizin tanıtımına çok ciddi katkı sağlanacak. Sadece Sivas için önemli bir etkinlik değil, bölgenin tamamı için önemli bir etkinlik. Çalışmalarımız zirveyle kalmayacak, 15 Ekim itibariyle Russia 1 televizyonunda 2,5 ay boyunca Sivas ilimiz ve Sivas\'taki termal kaplıcalarımızın tanıtım filmleri, reklamları gösterilecek, haftada 3 gün yayınlanacak. Ocak ayı itibariyle de El Cezire Mübaşir\'de de Orta Doğu pazarı ve Arapça konuşan ülkeleri hedefliyoruz. Yani zirveden sonra 2,5 sezon sürecek tanıtım etkinliğimiz olacak. 2,5-3 yıl içerisinde de değişik ülkelerden, değişik milletlerden gelen sağlık turistlerinin bölgede yoğunlaştığına şahit olacağız.\"

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