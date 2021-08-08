Sivas’ta yıldırım düştü, 1 kişi yaşamını yitirdi

Sivas’ta etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yıldırım düştü, bir kişi hayatını kaybetti.

Sivas’ta öğle saatlerinde itibaren gök gürültü sağanak yağış etkisini gösterdi. Gürün ilçesi Karadoruk köyünde kuvvetli yağmur sele neden oldu. Ekili tarım arazileri zarar gördü. Bir ahırı su bastı. Ahırda bulunan inekler son anda kurtarıldı. Sel sularından köy merkezi de etkilendi. Köy meydanından akan sel suları cep telefonu ile görüntülendi.

Gürün ilçesi Konakpınar köyünde ise yıldırım düştü. Bu sırada arazide bulunan Özgür Özbek isimli 43 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti. Yoğun yağış Şarkışla ilçesinde de etkisini gösterdi. İlçe merkezinde bardaktan boşalırcasına yağan yağmur su birikintileri oluşturdu.