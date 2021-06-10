Sivas'ta sıfırın altına düşen sıcaklıklar nedeniyle ekili ürünlerin yüzde 80'ini zarar gördü

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde -8 dereceye düşen sıcaklıklar nedeniyle ekili ürünlerin yaklaşık yüzde 80’inin zarar gördü. Çiftçiler bu mevsimde böyle bir ısı değişimini daha önce yaşamadıklarını söyledi ve devletten destek bekliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sivas’ta mayıs ayı sıcaklık ortalaması en düşük 6.9 derece. Ancak bu kez hava sıcaklığı bir süreliğine hızla sıfırın altına indi. Bu ani düşüş ile yüz binlerce dönüm ekili tarla ve meyve ağaçlarında zarar meydana geldi. Sıcaklıklar yeniden yükseldi ancak bu kez de kuraklık ortaya çıktı, bahar aylarında beklenen yağmurlar yağmadı.

“59 yaşındayım böyle bir yıl daha önce görmedim”

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nın haber portalı, Gazetecilik Platformu'ndan Yaprak Serçeşme'nin haberine göre, yaşanan ani ısı değişimini değerlendiren Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, “Mahsulü yanan 400 çiftçimizden duruma ilişkin dilekçe aldık. Kurumumuza gelecek başvuru sayısının 1000’i aşacağını düşünüyorum.’’ dedi. Tarımda kötü geçirilen bir senenin etkisini, çiftçilerin ancak dört yılda atlatabildiğini belirten Şimşek, “59 yaşındayım böyle bir yıl daha önce görmedim.” dedi. Normal dönemlerde bir dönümden 350 kilo buğday alınırken bu sene bu miktarın 150 kilonun altına düşmesinin beklendiğini belirten Zeki Şimşek, çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilebilmesi için devlet tarafından tohum ve mazot desteği sağlanması ve borçlu olan çiftçinin borçlarının uzun vadeye yayılarak bir yıl faizsiz şekilde yapılandırılması çağrısı yaptı. Sulu tarıma teşvik için birçok baraj, gölet ve sulama kanalı yapıldığını da hatırlatan Şimşek, sulu tarıma geçişin hızlandırılması ve üreticinin bölgeye en uygun ürünlerin üretimi için teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Çiftçinin talebi mazot, gübre desteği ve borç yapılandırması

Sivas’ın Kangal ilçesi Çetinkaya mezrasında 20 yıldır çiftçilik yapan Kemal Erdal,1200 dönüm ekili alanındaki mahsulün yüzde 80’inin don nedeniyle yandığını belirtti. Erdal, “Şu an ekili alanı olup da mağdur olmayan tek bir çiftçi yok. Durumu ibraz eden dilekçelerimizi ilçe tarım müdürlüklerine ilettik. Fakat henüz hasar tespit çalışması için ekipler gelmedi. Şayet 1 hafta daha yağmur yağmazsa bu yıl 750 bin Türk Lirası zararım olacak. Yetkili kişilerin bir an önce gelmelerini talep ediyoruz.’’ dedi. Devletten mazot ve gübre desteği beklediklerini, tarlalarını ekmek için çektikleri kredileri ödeyemez duruma geldiklerini belirten Kemal Erdal, “İthal tohumdan aldığımız verimi bir sonraki sene alamıyoruz, yerli tohum desteği bekliyoruz.’’ diye konuştu.

Hafik ilçesi Tavşanlı köyünde çiftçilik faaliyeti yürüten Murat Yılmaz da, 500 dönümden fazla ekili arazisindeki ekinlerin tamamının yandığını belirtti. Kredi ödemelerinin ertelenmesi talebinde bulunan Yılmaz, “Devletten aldığımız kırsal kalkınma projesi kapsamındaki destekler ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Dönüm başına 300 kilo verim, bu sene 100-150 kiloya düşecek görünüyor. Girdilerin yüksek oluşu durumu daha da çıkmaza sokuyor.” dedi.