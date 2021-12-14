Sivas'ta, sahte rakıdan ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Sivas’ın Zara ilçesinde, metil alkol ile kaçak olarak üretilen rakıdan dolayı ölenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre; Sivas’ın Zara ilçesinde, içtikleri sahte rakıdan zehirlenerek ölenlerin sayısı 3’e yükseldi. İlçede bir ikamette, kaçak yollarla metil alkol kullanılarak üretildiği tespit edilen sahte rakının neden olduğu ilk ölüm, 4 gün önce gerçekleşmişti.

M.K. isimli şahıs, içtiği sahte rakıdan sonra kaldırıldığı Zara Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Geçtiğimiz gün ise Ş.D. isimli bir kişi içtiği sahte rakıdan sonra rahatsızlanıp tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yine Zara ilçesinde ikamet eden B.E. isimli şahıs, bugün hayatını kaybetti. B.E.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Sahte rakıdan ölenlerin sayısı 3’e yükselirken, konuyla ilgili gözaltına alınan iki kişiyle ilgili adli işlemler sürüyor.

İçtikleri sahte rakıdan etkilenen 5 kişinin tedavilerine ise devam ediliyor. (İHA)