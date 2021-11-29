CHP’li Belediye Başkanı Murat Açıl trafik kazasında hayatını kaybetti

Sivas'ta, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl makam aracıyla yaptığı kazada yaşamını yitirdi. Açıl'ın hayatını kaybettiği kazada 2'si çocuk 7 kişi de yaralandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden Sivas’ın İmranlı İlçesi Belediye Başkanı Murat Açıl için başsağlığı mesajı yayımladı.



Kaza, saat 12.00 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçe girişinde meydana geldi. Sivas'tan görev yaptığı ilçeye giden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın kullandığı 34 BIR 240 plakalı kiralık makam aracı ile karşı yönden gelen ve sürücüsü bilinmeyen 59 ZP 423 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Başkan Açıl ile birlikte 2'si çocuk toplam 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ilçe ve kent merkezindeki hastanelere görüldü. Evli ve 4 çocuk babası Başkan Açıl, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu'ndan Açıl için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden Açıl için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanı Açıl'ın hayatını kaybetmesinin ardından Twitter'da yaptığı paylaşımda "'Acımız çok büyük! Geçirdiği trafik kazası sonucu aramızdan ayrılan İmranlı Belediye Başkanımız Murat Açıl’a Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun'' dedi.



İYİ Parti lideri Akşener ise mesajında, ''Sivas'ta acı bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl’a Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabır, kazada yaralananlara acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.



Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu da yayımladığı mesajında, "'Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Sivas İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl’a Allah’tan rahmet, ailesine, İmranlı ilçemize ve CHP camiasına sabır ve başsağlığı diliyor; yaralılara da acil şifalar temenni ediyorum'' dedi.

CHP'li Torun: Açıl’ın trafik kazası geçirdiği haberini üzülerek öğrendim

CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da, kaza üzerine yaptığı açıklamada, “Sivas İmranlı Belediye Başkanımız Murat Açıl’ın trafik kazası geçirdiği haberini üzülerek öğrendim. Başkanımızın sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Araçta bulunan yaralılara ve Murat Başkanımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Torun, Açıl'ın hayatını kaybetmesinin ardından Twitter'da "Ah be Murat Başkan! Yaktın içimizi. Çok erken, çok acı… Nurlar içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerinin, İmranlı halkının ve partimizin başı sağolsun…" paylaşımı yaptı.