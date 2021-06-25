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Sivas'ta iş cinayeti: 8'inci kattan asansör boşluğuna düşen işçi öldü

25 Haziran 2021 14:11

Sivas'ta inşaat halindeki binanın 8'inci katından asansör boşluğuna düşen Afganistan uyruklu Fazle Ahmad Hoseiny (44) hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Eğri Köprü Mahallesi Üniversite TOKİ konutları yakınlarında meydana geldi. 8'inci katta, asansör boşluğundaki iskelede çalışan Fazle Ahmad Hoseiny, dengesini kaybedip düştü. Yaralanan Hoseiny, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Hoseiny, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Fazle Ahmad Hoseiny’in cenazesi, hastanenin morguna konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) 

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