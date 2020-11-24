T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sivas'ta bir bebek çıplak halde arsada bulundu

24 Kasım 2020 10:48

Sivas'ta yeni doğmuş bir erkek bebek, soğuk havada çıplak halde mahalle arasındaki boş arsaya bırakıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bebek tedaviye alındı.

Sabah saatlerinde kent merkezindeki Gökmedrese Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki boş bir arsada çıplak halde bırakılmış bir erkek bebek olduğunu görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla Cumhuriyet üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Acil Servisi'ne kaldırıldı. Bebeğin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bebeği arsaya bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için araştırma başlattı. (DHA)

ETİKETLER

sivasyeni doğmuş bebekbebeği bırakmışlar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24