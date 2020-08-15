Sivas'ta 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

Sivas'ta, İl Pandemi Kurulu kararı ile Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına saat 10.00 ile 17.00 saatlerinde izin verilmesi kararlaştırıldı. Böylece 8 ilde 65 yaş ve üstüne çeşitli kısıtlamalar getirilmiş oldu.

İl Pandemi Kurulu Olağan Değerlendirme Toplantısı, Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, kentteki Covid-19 vakalarının seyri ve alınması gereken tedbirler masaya yatırılarak, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkışları 10.00- 17:00 saatleri arası ile sınırlandırıldı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, pandemi sürecinde daha önce yapılan çalışmaları gözden geçirdiklerini söyledi. Yeni ve ilave tedbirler alınması hususunda bazı kararlar aldıklarını ifade eden Vali Ayhan, Sivas'ta Mart ve Haziran ayları arasında örnek bir çalışma ortaya koyduklarını ancak son dönemlerde vaka sayılarında artış gözlemlendiğini ifade etti.

Sivas'ta Salgın ve Denetim Merkezini kurduklarını ifade eden Vali Ayhan, "Özellikle Sivas'ımızın yurt dışı bağlantısı yoğun nüfus hareketliliğinden dolayı temmuz ve ağustos aylarında 2 milyon nüfusu geçmesinden dolayı bir tırmanışa geçti ama bu sağlık kapasitemizin aşamayacağı bir durum değil. Sağlık teşkilatımız dimdik ayakta, normalleşme takvimi içerisinde bu hareketliliği nasıl minimize edebiliriz, bazı alanlara nasıl odaklanabiliriz. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla yeni ve ilave tedbirler alınmasına kararlar verildi. Bu kapsamda ilk olarak İl Salgın ve Denetim Merkezi kurduk. Burada tüm denetim ve verileri tek merkezde toplayarak koordine edeceğiz. Bu merkeze bağlı olarak da mahalli denetim ekipleri; vatandaşımızı bilgilendirmek, rehberlik yapmak anlamında bu çok önemli. Ayrıca kurallara uymayanlara cezai müeyyideleri uygulamaktır. İl genelinde bu salgın denetim merkezinde 1011 personel ve 229 ekiple birlikte şu an sahada etkin bir şekilde çalışmaktadırlar" ifadelerini kullandı.

Mahalle denetim ekipleri kuruluyor

İl Salgın Denetim Merkezine bağlı olarak Mahalle Denetim Ekiplerini kurduklarını belirten Vali Ayhan, "Sivas merkezde bulunan 65 mahalle için 30 Mahalle Denetim Ekibi kurduk. Bu ekiplerde imamlarımız, öğretmenlerimizin yanı sıra site ve apartman yöneticilerine de görev verdik. Burada ki amacımız, evde izolasyon aşamasında olan vatandaşlarımızın izolasyon sürelerini evlerinde geçirmelerini sağlamak ve pozitif vakaların bulaş kaynağını azaltmaktır. Kolluk kuvvetlerimiz ve denetim ekiplerimizle birlikte evde izolasyon altında tutulan vatandaşlarımız ikametgahlarında kontrol edileceklerdir. İkametgahlarında bulunmayan vatandaşlarımıza hem cezai işlem uygulayacağız hem de adli işlem yapılması için savcılıklara bildireceğiz. Şehrin yoğun bölgelerinde Uyarı - Denetim Ekipleri sürekli görev yapacaklardır. Bu ekiplerde 43 kişi görev yapıyor" diye konuştu.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar için kısıtlama

Pandemi döneminde en büyük risk grubu olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarında kısıtlamaya gittiklerini ifade eden Vali Ayhan, "Özellikle risk grubunda olan 65 yaş ve üzeri kıymetli büyüklerimizin sokağa çıkmaları noktasında sadece 10.00- 17.00 saatleri arasında olmasını sağlayacak şekilde kararlar aldık. Bunu yapmaktaki amacımız, onların risk oluşturması değil tamamen onları korumak içindir. Çünkü, yoğun bakımda tedavi görenlerin büyük bölümünü bu grup oluşturuyor. Kısıtlı oldukları zaman dilimi de dahil olmak üzere evlerinde biraz daha sabretmelerini istirham ediyoruz. Çünkü en önemli risk grubumuz 65 yaş üstü vatandaşlarımız oluşturmaktadırlar" dedi.



Yayılımın en fazla olduğu yerlerin başında olan düğün salonlarını daha sıkı denetleyeceklerini söyleyen Vali Ayhan, "Yine bunlara ilaveten düğünleri sıkı denetime aldık. Düğün sahiplerinden ve düğün işletmecilerinden hassaten bize destek vermelerini istiyoruz. Yayılımın en fazla olduğu yerlerin başında düğün salonları gelmektedir. Bu konuda çok etkin denetimler yapacağız. Yine buna ilaveten başarılı bir süreç yönetilmektedir, cenaze ve taziye işleri. Cenazeler Ay Yıldız Camisinden kalkması hem de taziyelerin de sadece orada kabul edilmesi akabinde tekrar bir taziye ziyaretlerinin olmaması bu konuda taziye konusunda Sivas halkının bize verdiği destekten dolayı da teşekkür ediyorum" dedi.

"Evde izlenimlerin kurallara uyması esastır"

Pozitif vakaların evde izolasyon sırasında mutlak suretle dışarı çıkmaması gerektiğine vurgu yapan Vali Ayhan, "En önemli hususlardan bir tanesi evde izlenim. Yani sadece tetkik pozitif ama ağır semptomları olmayan vatandaşlarımızın evde izole edilmesi. Onların da yine sağlık ihtiyaçları gideriliyor. Doktorlarımız tarafından takipleri yapılıyor, ilaveten de evde olup olmadıkları da her gün düzenli olarak denetleniyor. Aslına bakarsan hiç takip etmemize gerek olmaması gerekir. Çünkü vatandaşlarımızın bu konuda biraz daha duyarlı olması, vaka çıktıktan sonra etrafına yoğun bir yayılım olmakta. 14 gün boyunca evde kalmanız gerekiyorsa kalmanız gerekir. Ancak bu konuda bu hassasiyeti çok idrak edemeyen vatandaşlarımız var. Bunlara da gerekli cezai müeyyideyi uyguluyoruz. İşin en püf noktası budur. Bu bir vebaldir, kul hakkıdır, bu konuda evde izlenim kararı verilen vatandaşlarımızın mutlak suretle belirtilen kriterlere uymalarını istirham ediyoruz. Hanımlarımızın günler konusunda yoğun bir hareketliliğinin olduğunu, bunu azaltmalarını özellikle istirham ediyorum. Bu konuda site yöneticilerine, kapıcılarına ve bekçilerimize bu konuda görevler veriyoruz. Onların da bu süreci takip edeceğine inanıyorum" diye konuştu. (DHA)