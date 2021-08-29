Sivas'ta 4 gol var, kazanan yok

Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor iki kez öne geçtiği maçta Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Göztepe kozlarını paylaştı.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan zorlu mücadele 2-2 sona erdi. Goutas'in golleriyle öne geçen Demir Grup Sivasspor'a Göztepe

Halil Akbunar ve Beykan Şimşek ile karşılık verdi. Demir Grup Sivasspor'da Olarenwaju Kayode 70. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı.

Bu beraberlik sonrası Demir Grup Sivasspor ilk puanını alırken Göztepe ise puanını 2'ye çıkardı.