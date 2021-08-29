T24 LogoT24 Logo
Spor

Sivas'ta 4 gol var, kazanan yok

Bu beraberlik sonrası Demir Grup Sivasspor ilk puanını alırken Göztepe ise puanını 2'ye çıkardı

29 Ağustos 2021 21:24

Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor iki kez öne geçtiği maçta Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Göztepe kozlarını paylaştı.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan zorlu mücadele 2-2 sona erdi. Goutas'in golleriyle öne geçen Demir Grup Sivasspor'a Göztepe

Halil Akbunar ve Beykan Şimşek ile karşılık verdi. Demir Grup Sivasspor'da Olarenwaju Kayode 70. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı.

Bu beraberlik sonrası Demir Grup Sivasspor ilk puanını alırken Göztepe ise puanını 2'ye çıkardı.

sivassporgöztepe4 golkazananyokberabere
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24