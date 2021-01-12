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Yaşam

Sivas'ta 18 derece ile 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı

Kent merkezinde geçen yıl ocak ayında kar manzaraları görüntülenmişti

12 Ocak 2021 17:38

Sivas'ta gün içinde hava sıcaklığı 18 dereceye kadar yükseldi. Meteoroloji verilerine göre, kentte son 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Sivaslılardan bazıları, mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık nedeniyle susuzluk yaşanabileceğini belirtirken, bazıları da güzel havanın keyfini çıkardıklarını söyledi.

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