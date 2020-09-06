Sivas Numune Hastanesi'nde Covid-19 testi pozitif olan’ sağlık çalışanlarının koruyucu ekipmanla çalışması istendi!

Sivas Numune Hastanesi, ‘Covid-19 testi pozitif olan’ sağlık çalışanlarının 21 günün sonunda halen test sonucunun negatife dönmemesi durumunda koruyucu ekipmanlarla çalışmasını istedi. Sağlık Bakanlığı ise "Covid-19 saptanan sağlık çalışanlarının PCR testinin negatif olduğu takdirde işe dönebileceğini" belirtiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaklaşık 30 bin sağlık emekçisinin Covid-19’a yakalandığını açıklamasına ve en az 78 sağlıkçının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesine karşın Sivas Numune Hastanesi ile ilgili tepki çeken bir iddia ortaya atıldı. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, hastane, sağlık çalışanlarına bir mesaj göndererek ‘Covid-19 testi pozitif olan sağlıkçıların işbaşı yapmasını’ istedi. Hastane yönetiminden gönderilen mesajda, “21 günün sonunda halen test sonuçları ‘negatife’ dönmeyen personellerimiz maske vb. koruyucu ekipmanlarıyla işbaşı yapacaktır. Konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususu önemli rica olunur” ifadelerine yer verildi.

"Kimseye zorla çalışın demiyoruz"

Sivas Numune Hastanesi’nin Başhekimi Kenan Kaygusuz ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Biz bu mesajı Sağlık Bakanlığı’nın genelgesine dayanarak yazdık. Biz kimseye gelin zorla çalışın demiyoruz” ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, “Covid-19 saptanan sağlık çalışanlarının PCR testinin negatif olduğu takdirde işe dönebileceğini” belirtiyor.

SES Genel Sekerteri: Bu uygulama çok tehlikeli ve yanlış

“Sağlık hizmeti sunması gereken sağlık çalışanlarını hastalığın kaynağı haline getiren bu uygulama çok tehlikeli ve de yanlıştır” diyen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Sekreteri Pınar İçel ise skandal karara ilişkin şunları söyledi:

“Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Covid-19 Rehberi Algoritması’nın ‘Sağlık Çalışanının İzolasyonunun Sonlandırılması’ başlıklı kısmında semptom başlangıcı takip eden en erken 3 gün ve sonrasında olmak kaydıyla en az 24 saat arayla alınan iki testin negatif olması şartı aranır. Sonrasında işe dönebilir dense de uygulama bu şekilde değildir. Uygulamada sağlık çalışanlarının test sonucu pozitif olmaya devam etse bile kimi yerlerde 14, kimi yerlerde ise 21 gün sonra işe başlatıldıkları bilinmekte. Yine sağlık çalışanına duyulan ihtiyaçtan kaynaklı PCR testi pozitifliği devam edenler çalıştırıldığı gibi 60 yaş üzeri, kronik hastalığı bulunan, gebeliğin ilk 24 haftasındaki sağlık çalışanları da çalıştırılmakta.”