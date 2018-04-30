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Sivas Müftülüğü ‘askıya ekmek bırakmaya' çağırıyor

SİVAS,(DHA) - CK Çamlıbel Elektrik’in sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde başlattığı ‘Askıda Ekmek’ kampanyasına destek veren Sivas Müftüsü Recep Şükrü Balkan, "İçinde bulunduğumuz üç aylarda tüm Müslüman kardeşlerimize sesleniyorum,Gelin askıya bir

30 Nisan 2018 17:49

SİVAS,(DHA) - CK Çamlıbel Elektrik’in sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde başlattığı ‘Askıda Ekmek’ kampanyasına destek veren Sivas Müftüsü Recep Şükrü Balkan, \"İçinde bulunduğumuz üç aylarda tüm Müslüman kardeşlerimize sesleniyorum,Gelin askıya bir ekmek de siz koyun. Siz de ekmeğinizi ihtiyaç sahipleri ile paylaşın\" dedi.

CK Çamlıbel Elektrik’in Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 500 noktada devam eden ‘Askıda Ekmek’ projesine ilgi gün geçtikçe artıyor. ‘Askıda Ekmek’ kampanyasına bir destek de Sivas İl Müftülüğü’nden geldi.  İslamiyet’in bir yardımlaşma dini olduğuna ve hayırseverliğe büyük önem verdiğine dikkat çeken Balkan, “Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ hadisi, bir lokma ekmeği bile bölüşmeyi öğütler. Zor durumda olan vatandaşlarımıza incitmeden destek olan CK Çamlıbel Elektrik’in ‘Askıda Ekmek’ projesi de insan olmanın esaslarından yardımlaşmaya güzel bir örnek teşkil ediyor” diye konuştu.

\"GELİN ASKIYA BİR EKMEK DE SİZ KOYUN\"

Sivas’ta birçok hayırseverin ihtiyaç sahiplerine yardım etmek istediğini söyleyen Balkan, “Askıda Ekmek projesi, hayırseverlerin ihtiyaç sahiplerine ulaşması için eşsiz bir imkân sunuyor.  Bugün Sivas, Tokat ve Yozgat ta  500 noktada uygulanan projeye destek verirken Sivas İl Müftülüğü olarak elimizden gelen katkıyı yapmaya da hazırız. İçinde bulunduğumuz üç aylarda tüm Müslüman kardeşlerimize sesleniyorum, Gelin askıya bir ekmek de siz koyun. Siz de ekmeğinizi ihtiyaç sahipleri ile paylaşın\" ifadelerini kullandı.

\"PROJE 500 NOKTAYA ULAŞTI\"

Sosyal fayda anlayışı taşıyan projelerin içinde yer almayı çok önemsediklerini dile getiren CK Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin ise “Ağustos 2017’de başlattığımız Askıda Ekmek projesi bugün 500 noktaya ulaştı. Proje, halkımızın yanı sıra kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlardan da büyük destek görüyor. Tamamen gönüllülük esasına dayanan Askıda Ekmek projemize katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

(FOTOĞRAF)

 

 

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