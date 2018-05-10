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Sivas merkezli FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında kişi gözaltına alınırken, bunlardan 4'ü tutuklandı

10 Mayıs 2018 20:24

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) \"mahrem askeri yapılanması\"na yönelik soruşturma kapsamında kişi gözaltına alınırken, bunlardan 4\'ü tutuklandı. 
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY\'nin \'Mahrem askeri yapılanması\'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 14 şüpheli Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ilişiği kesilen 2 askeri öğrenci, 1 üsteğmen ve 1 açığa alınan üsteğmen tutuklandı. İlişiği kesilen 4 askeri öğrenci, 4 astsubay, 1 teğmen ve 1 açığa alınan astsubay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Sivas, Trabzon, Ankara, İzmir, Malatya, İstanbul, Çorum, Erzurum ve Diyarbakır\'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında eski askeri öğrenci, astsubay, teğmen ve üsteğmenlerin bulunduğu 14 zanlıyı gözaltına almıştı. Adreslerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanması için çalışma sürüyor.

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