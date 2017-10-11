Sivas Memur-Sen'den 'gelir vergisi' tepkisi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - MEMUR-Sen Sivas İl Temsilcisi Efe Zileli, 2017 yılı gelir vergisinin yüzde 30\'a çıkarılmasının yanlış olduğunu savunarak, karardan dönülmesi gerektiğini söyledi.

Memur- Sen Sivas İl Temsilcisi ve Sağlık Sen Şube Başkanı Zileli, sendika binasında her yıl güncellenen gelir vergisi tarife ücretleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gelir vergisi tarifelerinin yüzde 27 oranındaki ikinci diliminin, yüzde 30\'a çıkarılmak istendiğini belirten Zileli, oranların artırılması yönünde ortaya konan iradenin geri çekilmesi gerektiğini vurguladı. Memur-Sen Sivas İl Temsilcisi Zileli, şöyle konuştu:

\"Bilindiği üzere gelirini ücretle elde eden çalışanların kazançlarının vergilendirilmesinde ölçüt olarak kullanılan tarifeler, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103\'üncü maddesinde yer almaktadır. Maddede yer alan tarife tutarları ise her yıl güncellenmektedir. Gelir vergisine ilişkin mevcut adaletsizliklerin giderilmesi yönünde adım atılmasını beklerken, aksi yönde bir irade ile yüzde 27\'lik oranın yüzde 30\'a yükseltilmesi yönünde düzenleme yapılması adaletsizliğin sona ermesine değil, derinleştirilmesine çaba sarf edildiği kanaati uyandırmaktadır. Bu çerçevede, gelir vergisine ilişkin düzenlemede oranların artırılması yönünde ortaya konan iradenin geri çekilmesi ve gelir vergisine esas matrahların özellikle yüzde 15\'lik dilim açısından geçmiş dönem kayıplarını da telafi edecek şekilde yükseltilmesi gerekmektedir. Bu yöntemle, gelir vergisinin, kamu görevlileri başta olmak üzere emekleriyle gelir elde edenler açısından gelir azaltıcı vasfı önemli oranda sona erecektir. \'Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır\' sloganının yanına \'Vergide adalet esastır\' afişinin eklenmesi için içinde bulunduğumuz süreç iyi değerlendirilmelidir. Yüzde 27\'lik oranın 3 puan artışla yüzde 30\'a çıkarılması yanlışından vazgeçilmeli ve gelir vergisinde yeniden değerleme oranında ÜFE yerine TÜFE\'nin esas alındığı sistem hayata geçirilmeli. Tekliflerimizi karşılayacak düzenlemeler gerçekleştirilmelidir\" dedi.

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