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Sivas mağdurları 9 mahkûmu Almanya'dan istedi

Almanya'da yaşayan 9 kişiyle ilgili başvuruda bulunan Sivas mağdurları, Türkiye'nin eksik iade talebinde bulunduğunu öne sürdü.

07 Mart 2012 11:06

 

 
T24 - Pir Sultan Abdal Kültür Derneği yöneticileri, Almanya’da yaşayan Sivas davasının dokuz sanığının Türkiye’ye iade edilebilmesi için Alman Büyükelçiliği’nde hukuki yardım talebinde bulundu. 
 
Mesut Hasan Benli'nin Radikal gazetesinde yayımlanan haberine göre, Sivas davası kapsamında cezaları kesinleşen dokuz sanık Almanya’da yaşıyor. Türkiye’nin iade taleplerine rağmen Alman makamları olumsuz yanıt veriyor. Bu kapsamda Pir Sultan Derneği yöneticileri ve Sivas olaylarının mağdurlarından oluşan bir heyet Almanya Büyükelçiliği yetkilileriyle önceki gün görüştü. Heyetten Avukat Şanal Sarıhan, şu bilgileri verdi: “Bu kişilerin insanlığa karşı suç işlediklerini ve neden iade edilmediğini sorduk. Almanya da acılar yaşamış bir ülke, yardımcı olun dedik. Amacımız öç almak değil. Sadece bu tür olayların yenilenmemesi amacındayız dedik. Türkiye’de ağırlaştırılmış hapis cezası alan kişilerin ömür boyu cezaevinde kaldığını ifade ettiler. Bunun üzerine bizim ceza yasamızda sadece örgütlü suçlarda ağırlaştırılmış hapis cezası alanların ömür boyu yattığını belirttik. Sivas davası bu kapsama girmiyor dedik. Bunun üzerine konuyu inceleyelim yanıtı verdiler.” 
2005’te yapılan değişiklikle örgütlü suçlarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların ömür boyu cezaevinde kalabilmesinin yolu açılmıştı. Derneğin Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özarslan da, “Talep yazımız eksik, sanıkların suçu toplumsal eyleme katılmak gibi gösteriliyor. Anayasal düzeni cebren değiştirme cezası aldıklarına ilişkin bir ibare yer almıyor. Bakanlığımızın hatası var” dedi.
 
Zaman aşımı teklifine ret
 
Meclis’te CHP’nin, başta Sivas davası olmak üzere devam eden bazı davaların ‘zaman aşımına’ uğramasını önlemek amacıyla verdiği yasa teklifi, AKP’lilerin oylarıyla reddedildi. CHP’li Sezgin Tanrıkulu, teklifle; faili meçhul cinayetler, işkence, çocuklara cinsel istismar gibi suçların zamanaşımı dışında tutulmasını amaçladıklarını ifade etti. 
 
Ergin: Üzerimize düşeni yaptık 
 
Adalet Bakanı Sadullah Ergin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerekçesiyle kişilerin iade edilmediğini, Bedrettin Dalan için de bu durumun geçerli olduğunu söyledi. Ergin, “111 sanıklı davada, 5 kişi hariç ilgili hükümler kurulmuş durumda. Bir kişi de olsa elbette bu hassasiyetin gösterilmesi lazım. Yürütme, üzerine düşenleri yapmıştır” diye konuştu.
 

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