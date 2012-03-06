CHP'nin 'Sivas davası' önergesi reddedildi

T24 - CHP'nin 'Sivas Davası'nın zaman aşımına uğramamasına ilişkin verdiği önerge, TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi.

CHP'nin yaklaşık 2 ay önce TBMM Başkanlığı'na "Sivas Davası'nın zaman aşımına uğramamasına ilişkin verdiği yasa teklifinin doğrudan gündeme alınması amacıyla sunulan önerge, TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi.

ANKA'nın haberine göre; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam'ın yürüttüğü Genel Kurul çalışmaları sırasında, daha önce 20 Aralık 2011 tarihinde ilgili komisyonlara sevk edilen ancak henüz görüşülmeyen yasa teklifi için önerge verdi.

CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan ile verdikleri "Sivas Davası sanıklarının zaman aşımına uğramaması" yasa teklifinin, 45 günlük sürede görüşülmediği için doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını içeren önerge için gruplara 5'er dakika süre verildi.

Yapılan açıklamaların ardından önerge TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi.