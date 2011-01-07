-SİVAS KONGRESİ'NİN YAPILDIĞI BİNA TBMM'YE DEVREDİLİYOR SİVAS (A.A) - 07.01.2011 - Ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutacak kararların alındığı Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan ve Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi olarak hizmet veren tarihi bina, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) devrediliyor. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi binasının restorasyonu ile devir ve işletilmeleri konusunda TBMM Başkanlığı ile Sivas Valiliği arasında protokol imzalanacak. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in de katılacağı protokol imza töreni, 10 Ocak Pazartesi günü saat 10.30'da başkanlık makamında gerçekleştirilecek. Dönemin Sivas Valisi Memduh Paşa tarafından 1892'de yaptırılan bina, 19. yüzyıl Geç Osmanlı Dönemi sivil mimarisinin güzel örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Sivas Kongresi'nin 4-12 Eylül'de burada toplanmasıyla tarihsel bir kimlik kazanan ve ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutacak kararların alındığı tarihi yapı, günümüzde Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi olarak hizmet veriyor. Milli mücadele yıllarında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Heyet-i Temsiliye tarafından ''Milli Mücadele Karargahı'' olarak kullanılan binada, o yıllara dair izler günümüze taşınıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Sivas Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine ait izleri de bünyesinde barındırıyor. Milli mücadele döneminde Atatürk'ün ''Cumhuriyet'in temelini burada attık'' sözünü söylediği müzede, Atatürk'e ait çalışma ve dinlenme odası ile tarihi kongre salonu, kongrenin yapıldığı günlerdeki haliyle muhafaza ediliyor.