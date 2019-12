-''Sivas Kongresi direnme kararlılığını ilan etti'' ANKARA (A.A) - 04.09.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, ''Türk milleti, Sivas Kongresi ile Anadolu'nun istikbaline karar verme yetkisini eline almış, vatanın bölünmez bütünlüğünü koruma, her türlü işgal ve müdahaleye karşı direnme kararlılığını ilan etmiştir'' dedi. Çiçek, Sivas Kongresi'nin 92. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bağımsızlığını korumayı, canından aziz bilen, özgür yaşama kararlılığından hiçbir koşulda taviz vermeyen Türk milletinin, Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadelenin, tarih sayfalarına altın harflerle yazıldığını belirtti. Ezilen ve istilaya uğrayan bütün mazlum milletlere örnek teşkil eden kurtuluş mücadelesinin, her türlü yokluğa karşın milletin azim ve kararlılığıyla kazanılmış eşsiz bir zafer dolduğunu bildiren Cemil Çiçek, şunları kaydetti: ''Bu zaferin dönüm noktalarından biri, Sivas Kongresi'dir. Milletin kurtuluşunun, milletin azim ve kararlılığıyla sağlanacağı ilkesi, özgürlük mücadelemize güç vermiş, Sivas Kongresi ile milletimizin önünde yepyeni ufuklar açılmıştır. Türk Milleti, Sivas Kongresi ile Anadolu'nun istikbaline karar verme yetkisini eline almış, vatanın bölünmez bütünlüğünü koruma, her türlü işgal ve müdahaleye karşı direnme kararlılığını ilan etmiştir. Seçilmiş temsilcilerin katılımıyla toplanan Sivas Kongresi'nde, düşman işgalinden kurtulmanın esasları belirlenmiş, manda ve himayenin kabul edilmeyeceği, vatanın tüm zorluklara ve yokluklara karşı savunulacağı vurgulanmıştır. Sivas Kongresi'nde alınan kararlar, Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisi tarafından hayata geçirilerek milletimize mal edilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerler Sivas Kongresi'nin 92. yıl dönümünü kurluyor, başta aziz Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.''