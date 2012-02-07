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Yaşam

Sivas-Kayseri yolunda 20 araç birbirine girdi

Sivas Kayseri karayolunda tipi nedeniyle 20 araç zincirleme kazaya karıştı. İki yolcu otobüsü, kamyon, TIR ve bir ambulansın da karıştığı kazada çok sayıda yaralı bulundu&

07 Şubat 2012 02:00


T24 - Sivas Kayseri karayolunda tipi nedeniyle 20 araç zincirleme kazaya karıştı. İki yolcu otobüsü, kamyon, TIR ve bir ambulansın da karıştığı kazada çok sayıda yaralı bulunduğu belirtildi. Karayolu iki yönlü trafiğe kapatıldı.

Sivas-Kayseri karayolunun  30'ncu kilometresinde  Koyuncu mevkiinde yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra düştüğü bölgede iki yolcu otobüsü, kamyon, TIR, ambulans ve Umke ekiplerini taşıyan araçlar zincirleme kazaya karıştı. Yaralılar var. Kayseri Sivas karayolu çift şeritte trafiğe kapatıldı.

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