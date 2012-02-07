Sivas-Kayseri yolunda 20 araç birbirine girdi



T24 - Sivas Kayseri karayolunda tipi nedeniyle 20 araç zincirleme kazaya karıştı. İki yolcu otobüsü, kamyon, TIR ve bir ambulansın da karıştığı kazada çok sayıda yaralı bulunduğu belirtildi. Karayolu iki yönlü trafiğe kapatıldı.

Sivas-Kayseri karayolunun 30'ncu kilometresinde Koyuncu mevkiinde yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra düştüğü bölgede iki yolcu otobüsü, kamyon, TIR, ambulans ve Umke ekiplerini taşıyan araçlar zincirleme kazaya karıştı. Yaralılar var. Kayseri Sivas karayolu çift şeritte trafiğe kapatıldı.

