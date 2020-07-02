Sivas Katliamı sanıklarını savunan avukatlar bugün ne yapıyor, hangi görevlere getirildi?

33 yazar ve ozanın yakılarak öldürüldüğü Sivas Katliamı'nda sanık avukatları zaman içinde AKP içerisinde yükselerek milletvekilliği, bakanlık ve kamuda çeşitli görevlere getirildi.

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Eski Afyonkarahisar Barosu Başkanı avukat Celal Mümtaz Akıncı, dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı. Hayati Yazıcı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yaptı, şu anda AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstleniyor. Sanık avukatlarının yaptığı görevler şöyle:

Bülent Tüfekçi, AKP’nin eski Gümrük ve Ticaret Bakanı

Mevlüt Uysal, AKP’nin eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Reşat Yazak, eski Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

Haydar Kemal Kurt, eski AKP Isparta Milletvekili

Erdoğan’ın eski avukatı Zeyid Aslan, eski AKP Tokat Milletvekili

Hüsnü Tuna, eski AKP Konya Milletvekili

Burhanettin Çoban, AKP’nin eski Afyonkarahisar Belediye Başkanı

İbrahim Hakkı Aşkar, eski AKP Afyonkarahisar Milletvekili

M. Ali Bulut, eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili ve Anayasa Komisyonu üyesi

Kayıp trilyon davası sanığı da olan Halil Ürün, eski AKP Afyonkarahisar Milletvekili

Nevzat Er, AKP eski Eminönü Belediye Başkanı.

Tayfun Karali, eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürü.

Ferruh Aslan, eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürü.

Ali Aşlık, eski AKP İzmir Milletvekili.

Katliamın hükümlüsü Turan'ın cezası Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılmıştı

Geçtiğimiz Ocak ayında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Katliamı hükümlüsü Ahmet Turan Kılıç’ın cezasını Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırmıştı. Sağlık sorunları öne sürülerek affedilen Kılıç, “Anayasal düzeni zorla bozmaya kalkışmak” suçundan idam cezasına çarptırılmış, idam cezasının kalkmasının ardından Kılıç’ın cezası müebbet ağır hapse çevrilmişti.

Sivas katliamı davasında 13 Mart 2012'de "zamanaşımı" kararı verildiğinde dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Milletimiz için, ülkemiz için hayırlı olsun. Zaten onlar da söylüyorlar... Yıllar yılı içerde olan vatandaş, içlerinde kaçak olanlar vardı. Bilemiyorum tabii onlar da var." açıklamasını yapmıştı.