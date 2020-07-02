Sivas Katliamı önergesi AKP, MHP ve İyi Parti’nin oylarıyla reddedildi

Sivas Katliamı'nın sorumlularının 27 yıldır ortaya çıkarılmadığını belirterek araştırma yapılmasını isteyen HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in önergesi TBMM'de AKP, MHP ve İyi Parti'nin oylarıyla reddedildi.

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen’in 27. yıldönümünde Sivas Katliamı’na ilişkin verdiği araştırma önergesi TBMM genel kurulunda dün yapılan görüşmede reddedildi. Önerge AKP, MHP ve İyi Parti’nin oylarıyla reddedildi.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Özen’in, “2 Temmuz 1993 tarihinde gerçekleşen 33 canın yanarak katledildiği Sivas Katliamı’nın aydınlatılması, bu katliamın gerçekleşmesine neden olan azmettiricileri ile katliamın perde arkasında saklı kalan derin dehlizlerindeki unsurların ortaya çıkarılması amacıyla Anayasamızın 98. ve TBMM İç Tüzüğünün 104. ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ederiz” diyerek sunduğu önergede şu ifadeler yer aldı:

“Sivas Madımak Katliamı sonrasında yaşanan adaletsizlikler bu katliamın acısını misliyle artırdı. Haklarında dava açılan katillerin bir kısmı hiç bulunamadı. Daha sonra bu katillerin bazılarının Sivas’tan hiç ayrılmadan yaşamlarına devam ettikleri, hatta resmi olarak haklarında arama kararları olmasına rağmen evlendikleri, askere gittikleri, işe girip çalıştıkları, ehliyet aldıkları anlaşıldı. Aranan Sivas sanıklarından Cafer Erçakmak, Sivas Valiliğinin 100 metre ilerisindeki evinde hayatını kaybetti. Sivas katillerinin bir kısmı da arama kararlarına rağmen ellerini kollarını sallayarak yurt dışına çıkartıldılar.

"Erdoğan tarafından affedildi"

Sivas katliamı sanıklarından kırmızı bültenle aranan Vahit Kaynar da Polonya sınırında yakalandı ama 40 gün yasal süre dolana kadar Türkiye’den iadesi istenmediği için serbest bırakıldı. Yurt dışına çıkartılanlar, işledikleri insanlık suçlarından ötürü değil sadece gösteri ve yürüyüş kanununa aykırı davranılması gerekçe olarak gösterildiği için iade edilmediler. En sonunda dava zaman aşımından düşürüldü. Son olarak Sivas Katliamının bir numaralı sanıklarından Ahmet Turan Kılıç, AKP’li Cumhurbaşkanı tarafından yaşı ve sağlık sorunları gerekçesiyle affedildi. Sivas Katliamı’ndan bugüne kadar 27 yıl bu şekilde geçti.

Madımak Oteli’nde bulunan canların yakılarak hunharca katledildiği Sivas katliamının arkasında gizli kalan gerçeklerin ifşa edilmesi, yargı kararlarına rağmen Sivas katillerini koruyup cezasız bırakan unsurların ortaya çıkarılması, katliamla ilgili devlet arşivlerinde yıllardır saklı kalan belgelerin araştırılıp kamuoyuyla paylaşılması, perde arkasındaki asıl sorumlularının açığa çıkması ve böylece katliamda yakınlarını yitirenlerin acılarının az da olsa dindirilmesi için Sivas katliamının araştırılması elzemdir.”