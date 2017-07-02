Sivas Katliamı kurbanları Köln’de de anıldı

2 Temmuz 1993 tarihi Türkiye'de hafızalara katliam olarak kazındı. "Sivas laiklere mezar olacak" sloganıyla Madımak Otel'de 33'ü aydın ve sanatçı 35 kişinin öldürüldüğü Sivas Olayları'nın yıldönümünde, katliam kurbanları Almanya'da da anıldı.

Sivas Katliamı'nın 24'üncü yıldönümünde Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) tarafından Köln kentinde bir anma düzenlendi.

Köln Merkez Tren Garı'nın önünde düzenlenen gösteride, çoğunluğu Alevi inancına mensup 35 kişi için ağıtlar okundu, gülbenkler söylendi. Çok sayıda katılımcı ellerinde olayda yaşamlarını yitirenlerin fotoğraflarını taşıdı.

Köln'deki etkinlik AABF İnanç Kurulu Başkanı Alevi Dedesi Cafer Kaplan'ın "Delil Uyandırma" ritüeli ve gülbenk okumasıyla başladı. Daha sonra ölenlerin isimleri okundu.

"Türk Hükümeti'nin acımıza sahip çıkmasını bekliyoruz"

Kaplan, Deutsche Welle Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Almanya'da yaşayan Alevilerin Sivas Katliamı konusunda özel bir hassasiyetleri olduğunu belirterek, "Almanya'da Solingen'de meydana gelen katliamdan sonra Alman devleti bu acıya sahip çıktı. Aynı hassasiyeti Türk Hükümeti'nden de bekliyoruz" dedi.

Kaplan, Sivas Katliamı'nın sorumlularının gerekli cezalara çarptırılmamasının Alevi toplumunda hayal kırıklığına neden olduğunu belirterek, "Bu tutum Türkiye'nin bir utancıdır" dedi.

Sivas'da yaşanan katliamın Almanya'daki Alevi örgütlenmesine ivme kazandırdığını ifade eden Kaplan, "Almanya'da Alevi örgütlenmesi 1988'de başladı. Ancak, Sivas Katliamı'ndan sonra yapılan hukuksuzluğu, adaletsizliği gören toplumumuz örgütlenmenin önemini daha iyi kavradı. Şu anda Almanya'da AABF'ye bağlı 157 cemevi var. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonuna bağlı da Avrupa genelinde 275 cem evimiz var" diye konuştu.

Madımak müzeye dönüştürülsün talebi tekrarlandı

AABF İkinci Başkanı Aziz Aslandemir de Almanca yaptığı konuşmada Sivas katliamının Alevi toplumunda yol açtığı travmayı anlattı, Alevilerin olayın meydana geldiği otelin müzeye dönüştürülmesi talebini yineledi.

Anma etkinliğinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Ankara- İstanbul arasında düzenlenen Adalet Yürüyüşü'ne destek vermek amacıyla üzerinde "Adalet" yazan pankartlar taşındı.

Sivas olayları Köln dışında Almanya'nın belli başlı kentlerinde de düzenlenen gösteri ve etkinliklerle anıldı.

1993'te Sivas'ta ne oldu?

24 yıl önce aydın, sanatçılar ve şairler Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne katılmak için Sivas'a gitmişti. Şenliklere katılan isimlerden biri de o dönem Aydınlık gazetesi başyazarı olan Aziz Nesin'di. 2 Temmuz'da başlayacak şenlik öncesi gazetede Salman Rüşdi'nin "Şeytan Ayetleri" kitabına yer verildiğini belirten bildiriler dağıtılmıştı.

Şenliklerin ilk gününde Cuma namazından çıkan bir grup, "Sivas laiklere mezar olacak" sloganlarıyla etkinliklerin yapıldığı kültür merkezine doğru yürüyüşe geçmişti. Hızla artan kalabalık Madımak Oteli'ne yürüyerek, oteli ateşe verdi. O dönem raporlarda kayda geçen bilgilere göre, polis otelin önündeki kalabalığa müdahale etmemişti. Otelin ateşe verilmesinin ardından yeterli takviye gücün gelmemesi nedeniyle 33'ü aydın ve sanatçı 35 kişi yanarak ya da ateşin dumanında boğularak hayatını kaybetmişti.

Sivas Katliamı davası yıllarca sürdü. 21 yıl yargılanması devam eden 7 sanık hakkındaki dava, zaman aşımı gerekçesiyle kapatılmış, zaman aşımı kararı 2014 yılında Yargıtay tarafından onanmıştı.

Hayatını kaybedenler…

Muhlis Akarsu - 45 yaşında, sanatçı

Muhibe Akarsu - 45 yaşında, Muhlis Akarsu'nun eşi

Gülender Akça - 25 yaşında

Metin Altıok - 53 yaşında, şair, yazar, felsefeci

Mehmet Atay - 25 yaşında, gazeteci, fotoğraf sanatçısı

Sehergül Ateş - 30 yaşında

Behçet Sefa Aysan - 44 yaşında, şair

Erdal Ayrancı - 35 yaşında

Asım Bezirci - 66 yaşında araştırmacı, yazar

Belkıs Çakır - 18 yaşında

Serpil Canik - 19 yaşında

Muammer Çiçek - 26 yaşında, aktör

Nesimi Çimen - 62 yaşında, şair, sanatçı

Carina Cuanna Thuijs - 23 yaşında, Hollandalı gazeteci

Serkan Doğan - 19 yaşında

Hasret Gültekin - 22 yaşında şair, sanatçı

Murat Gündüz - 22 yaşında

Gülsüm Karababa -22 yaşında

Uğur Kaynar - 37 yaşında, şair

Emin Buğdaycı -18 yaşında şair.

Asaf Koçak - 35 yaşında, karikatürist

Koray Kaya - 12 yaşında

Menekşe Kaya - 15 yaşında

Handan Metin - 20 yaşında

Sait Metin - 23 yaşında

Huriye Özkan - 22 yaşında

Yeşim Özkan - 20 yaşında

Ahmet Özyurt - 21 yaşında

Nurcan Şahin - 18 yaşında

Özlem Şahin - 17 yaşında

Asuman Sivri - 16 yaşında

Yasemin Sivri - 19 yaşında

Edibe Sulari - 40 yaşında, sanatçı

İnci Türk - 22 yaşında

Ahmet Öztürk - 21 yaşında, otel çalışanı

Kenan Yılmaz - 21 yaşında, otel çalışanı

Ahmet Alan -Gösterici

Hakan Türkgil-Gösterici

© Deutsche Welle Türkçe

Tuncay Yıldırım