Sivas katliamı hükümlüsü Ahmet Turan Kılıç yaşamını yitirdi

Sivas’taki Madımak Oteli’nin 1993 yılında yakılması ve aralarında yazar ve sanatçıların bulunduğu 33 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kalan cezasını kaldırdığı Ahmet Turan Kılıç 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Yeni Akit gazetesi Turan’ın yaşamını yitirdiğini duyurduğu haberinde, "Sivas'ta yaklaşık 10 gündür özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören Kılıç, yapılan tüm müdahaleye rağmen dün saat 05.00 sıralarında vefat etti. Kılıç için öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Ardından dualar eşliğinde Yukarı Tekke Mezarlığına defnedildi. Sivas olayları davasında aldığı idam cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürülen ve 27 yıl suçsuz yere cezaevinde yatan Ahmet Turan Kılıç, hasta ve yatalak olduğu gerekçesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın affıyla cezaevinden çıkarılmıştı.” ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Sivas’taki Madımak Oteli’nin 1993 yılında yakılması ve aralarında yazar ve sanatçıların bulunduğu 33 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan Ahmet Turan Kılıç'ın (86) kalan cezası, sağlık sorunları nedeniyle 31 Ocak 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaldırıldı. 1993 yılında Sivas’ta Madımak Oteli'nin yakılması sonrası idam cezasına çarptırılan Kılıç’ın cezası, idam cezasının kaldırılmasının ardından cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapse dönüştürülmüştü.