Sivas ilk kez, kısa film festivaline ev sahipliği yapacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin (CÜ) 40’ıncı kuruluş yılı nedeniyle yıl boyunca bir çok sosyal ve akademik etkinlik düzenlenecek. Bu kapsamda öncelikle kısa film festivali ve kısa film yarışması gerçekleştirilmesi planlanıyor.

‘’Sivas’ın kültür-sanat yaşamında kabuklarını kırarak değişmesini’’ amaçlayan etkinliklerde ilk kez hayata geçirilecek olan etkinlik Cumhuriyet Üniversitesi’nin desteği ve Çatıkatı Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği’nin organizasyonu ile 3-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

Organizasyon için Sivas I. Kısa Film Festivali ve Kısa Film Festivali Yarışması için protokol imzaladı.

Düzenlenen imza törenine CÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, CÜSEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ahmet Mazlum ve Çatıkatı Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Coşkun katıldı.

Prof. Dr. Kocacık, CÜ’nün 40’ıncı yıldönümü için 1 yıl sürecek bir etkinlik takvimi oluşturduğunu belirterek, bu etkinlikler içinde Cumhuriyet Radyo Tv’nin kurulması, Engelsiz üniversiteye geçiş ve 40 köyde sağlık taraması gibi önemli projeler yer aldığını dile getirdi. Prof. Dr. Kocacık, “40. Yıl etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk defa Çatıkatı Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği ile bir protokol imzalıyoruz. Etkinliklerde emeği geçen, katkısı olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

Çatıkatı Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Coşkun ise bu etkinliğin Sivas’ın sosyal yaşamında bir dönüm noktası olduğunu, kısa film festivalini ve kısa film yarışmasını geleneksel hale getirmeye çalışacaklarını dile getirdi. Coşkun ilki gerçekleşecek kısa film festivali ve kısa film yarışması için verdikleri destekten dolayı Cumhuriyet Üniversitesi’ne teşekkür etti.