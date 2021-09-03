Sivas hızlı tren açılışına 7'nci erteleme: Eksiklikler giderilemeyince vazgeçildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılması planlanan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının açılışı, 7’nci kez ertelendi. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), hattın tamamlanmadan hizmete girmesi nedeniyle kaza riskinin bulunduğuna yönelik uyarılarda bulunmuştu.

TCDD, temeli 2008 yılında atılmasına rağmen 13 yıldır bitirilemeyen Ankara-Sivas YHT hattının tamamlandığı gerekçesiyle Sivas Kongresi’nin yıldönümü olan 4 Eylül’de açılış töreni planladı. Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da taslak programına girdi. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de açılış öncesi Çarşamba günü Sivas Garını ziyaret ederek son hazırlıkları yerinde inceledi.

Kaza riski uyarısı yapıldı

Ancak açılışı altı kez ertelenen ve maliyeti 10 milyar TL'yi geçen Ankara-Sivas YHT hattının tamamlanmadığına yönelik eleştiriler yapıldı. BTS Genel Sekreteri İsmail Özdemir, trenin Kayaş-Balışeyh istasyonları arasını konvansiyonel hat (klasik tren hattı) üzerinden saatte 60 kilometre hızla gidebileceğini ve bunun da kaza riski oluşturacağını söyledi. Özdemir, henüz tamamlanmamış hemzemin geçitlerin de riskli olduğunu ifade etti. İlgili uzmanların da uyarılarıyla Cumhurbaşkanının taslak programına da giren açılıştan son anda vazgeçildiği öğrenildi.

Krize dönüşmüştü

Ankara-Sivas YHT hattı yıllardır bitirilemediği için AKP içinde de krize dönüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında yerel seçim mitingi için Şubat ayında gittiği Sivas'ta halka hitap ederken "Ulaştırma Bakanı da burada. İşi takip etmez, bitirmezse eyvallah, güle güle" sözleriyle Bakan Cahit Turhan'a uyarıda bulunmuştu. Bundan yedi ay sonra Erdoğan yine Sivas'ta katıldığı bir programda Turhan'a seslenerek, "Senden aldığım sözü buraya aktardım ona göre. Tamam, işi sıkı tutacağız. Artık top benden çıktı. Herhalde verdiği sözü yerine getirmezse biz ipi farklı çekeriz, ona göre" ifadesini kullanmıştı. Erdoğan'ın 29 Mart 2020 tarihinde görevden aldığı Turhan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk azledilen bakanı olmuştu.