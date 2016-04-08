'Sivas' filminin yönetmeni: Sinemanın kartelleşmesi, 'Muhsin Bey' gibi filmlerin çekilmesini engelliyor

İlk filmi “Sivas” ile Venedik Film Festivali’nde ödül kazanan yönetmen Kaan Müjdeci, dağıtım sırasında yaşadığı sinema salonu sorunlarına ilişkin 3 sinema yazarıyla birlikte “Kapalı Gişe - Türkiye Sinemasında Dağıtım Krizi” adlı bir belgesel çekti. Müjdeci, "Mars Grup ile AFM'nin birleşmesi, sinemada kartelleşmeyi de beraberinde getirdi. Dağıtımcılar, 'Gişe' tabusunu önümüze koyuyor, 'Bu varken bu gitmez' diye. Baktığınızda Yavuz Turgul'un 'Muhsin Bey' filmi de çok düşük bir gişeye sahip, ama şu an milyonlar izliyor, milyonlar seviyor. Önemli olan filmin ne kadar gişe yaptığı değil, sinema hafızamızda neyin yer alacağı. Sinemada kartelleşme, Muhsin Bey gibi filmlerin çekilmesini engelliyor" dedi.

CNN TÜRK'te yayınlanan 'Afiş' programına katılan Kaan Müjdeci şöyle konuştu.

"Birçok film, Kültür Bakanlığı'ndan fon almasına rağmen seyirciye gösterilemiyor. Kültür Bakanlığı, destek verdiği filmi vizyonda göremiyor yani. Hem filmi çekip, hem dağıtıp hem de sinema salonu sahibi olamazsınız, rekabet kurulu böyle bir şey söz konusu olduğunda incelemeye başlar. Ben sadece kuralların gereği gibi işlemesini istiyorum.

Sivas'ı çekmişim, bir sürü ödül almışım, festivallere gitmişim, buna rağmen Türkiye'de dağıtım konusunda ciddi bir problemle karşılaştım. Bir film yapıyorsunuz ve o film belli bir yapım şirketinden çıkmıyorsa hiçbir şekilde seyirciye ulaşamıyor. Yeterince sinema salonumuz var ancak bunların yüzde 52'si tek bir gruba ait. Birçok film, Kültür Bakanlığı'ndan fon almasına rağmen seyirciye gösterilemiyor. Kültür Bakanlığı, destek verdiği filmi vizyonda göremiyor yani. Hem filmi çekip, hem dağıtıp hem de sinema salonu sahibi olamazsınız, rekabet kurulu böyle bir şey söz konusu olduğunda incelemeye başlar. Ben sadece kanunların gereği gibi işlemesini istiyorum.

Bu durum çöküşün habercisidir... Furya sineması yapılıyor. 70’lerde nasıl furya sineması yapılıp aileler sinemadan uzaklaştırıldı ve olay pornoya dönüştürüldüyse, şimdiki durum da buna benziyor. O zamanki film isimleriyle bugünkü film isimleri bile benziyor, karşılaştırsanız hayrete düşersiniz. Kaba komedi yapılıyor. Olabilir, bunun yapılmasıyla da bir sorunum yok ama pazarlama şeklini etik bulmuyorum. Sinema bir kültür politikası meselesidir ve bu politika birkaç tüccarın eline bırakılamaz.

Mars Grup ile AFM'nin birleşmesi, sinemada kartelleşmeyi de beraberinde getirdi. Dağıtımcılar, 'Gişe' tabusunu önümüze koyuyor, 'Bu varken bu gitmez' diye. Baktığınızda Yavuz Turgul'un 'Muhsin Bey' filmi de çok düşük bir gişeye sahip, ama şu an milyonlar izliyor, milyonlar seviyor. Önemli olan filmin ne kadar gişe yaptığı değil, sinema hafızamızda neyin yer alacağı. Sinemada kartelleşme, Muhsin Bey gibi filmlerin çekilmesini engelliyor"