'Sivas' filminin köpeği Çakır dava konusu oldu

Bu sene 71'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan Ödülü için yarışan 'Sivas' filmine adını veren Çakır isimli köpek dava konusu oldu. Köpeğin sahibi Erkan Çobanoğlu, filmin yönetmeni Kaan Müjdeci'nin 'köpeği geri verdiği' iddiasıyla dava açtı. Müjdeci'nin avukatı, köpeğin sahiplerince götürüldüğünü ifade ederek "Köpek, halen dövüştürülüyor. Buna ilişkin internette görüntüler de var. Bu haksız davayı reddettirmeye çalışacağız" diye konuştu.

Barış Kılıç'ın Anadolu Ajansı'nda yer alan haberine göre, köpeğin sahibi Erkan Çobanoğlu’nun avukatı Alpay Çağlar’ın açtığı davanın dilekçesinde, ‘Çakır’ adlı köpeğin filmde rol alması için tarafların Kasım 2012’de ‘oyunculuk ve mali hakların devrine’ ilişkin sözleşme imzaladıkları belirtildi. Sözleşmeye göre, çekimlerin Mart-Nisan 2013’te tamamlanıp, köpeğin sağlam, yarasız ve hastalıksız şekilde teslim edilmesi gerektiği, ancak bunun yapılmadığı savunulan dilekçede, köpeğin teslim edilmesi, bunun mümkün olmaması durumunda ise 15 bin lira tazminatın faiziyle birlikte ödenmesi istendi.

Çobanoğlu’nun avukatı Çağlar, Müjdeci hakkında, “güveni kötüye kullanma” nedeniyle ayrıca suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Müjdeci’nin avukatı Barış Okçuoğlu ise köpeğin bir bakıcıyla birlikte müvekkiline verildiğini, daha sonra da köpeğin sahiplerince götürüldüğünü ifade ederek, “Köpek, halen dövüştürülüyor. Buna ilişkin internette görüntüler de var. Bu haksız davayı reddettirmeye çalışacağız” diye konuştu.

Dava, önce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açıldı. Ancak mahkeme, davayı görevsizlik kararıyla Sulh Hukuk Mahkemesine gönderdi. Sulh Hukuk Mahkemesi de davaya bakma görevinin Asliye Hukuk Mahkemesi’ne ait olduğuna hükmederek, karşı görevsizlik verdi. Davaya hangi mahkemenin bakacağına Yargıtay 17. Hukuk Dairesi karar verecek.

Şu sıralar dünyanın en prestijli festivallerinden Venedik Film Festivali’nde büyük ödül Altın Aslan için yarışan ve 11 yaşındaki Aslan adlı bir çocuk ile Sivas isimli bir dövüş köpeğinin bozkırda geçen hikâyesinin anlatıldığı ‘Sivas’ın başrollerinde Doğan İzci ve Çakır isimli dövüş köpeği yer alıyor. Ana oyuncuların neredeyse tamamının, Yozgat Yerköy’de yaşayan halktan oluştuğu filmde; Muttalip Müjdeci, Hasan Özdemir, Ezgi Ergin, Furkan Uyar ve Hasan Yazılıtaş’a, profesyonel oyuncular Ozan Çelik, Banu Fotocan ve Okan Avcı eşlik ediyor.