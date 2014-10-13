'Sivas' filminin galasında hayvanseverler salonu terk etti

51’inci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Film kategorisinde yarışan “Sivas” filminin Antalya Kültür Merkezi, Aspendos Salonu’ndaki galasında, seyircilerden bazıları, filmdeki köpek dövüşü sahneleri nedeniyle tepki gösterdi.

Radikal’de yer alan habere göre, Kangal cinsi bir köpeğin 11 yaşındaki bir çocukla hikâyesinin anlatıldığı filmde sıklıkla küfürlü konuşmalar ve köpek dövüşü sahneleri, hayvan severlerin tepkisine yol açtı. Bazı seyirciler ise salonu terk etti.

Film sonrasındaki söyleşide filmin senaristi ve yönetmeni Kaan Müjdeci “Memleketi Yozgat Yerköy’de çekimi yapılan filmin 3 yıl sürede tamamlandığını” açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 200 bin liralık destek verdiği filmin bütçesinin ne kadar olduğunu kendilerinin bile hesap edemediğini anlatan Kaan Müjdeci, filmin yapımcılığını kardeşi Yasin Müjdeci’nin yaptığını belirtti.

Yönetmen Kaan Müjdeci'nin "Sivas" filmi, bu yıl 71'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

31 Ekim’de vizyonda

Müjdeci, “Amcasının oğlu Muttalip Müjdeci, Hasan Özdemir, Ezgi Ergin ve Furkan Uyar gibi ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştiren isimlerin yanı sıra, Ozan Çelik, Banu Fotocan ve Okan Avcı gibi profesyonel oyuncuların da filmde yer aldığını” söyledi. “1 saat 37 dakikalık filmin 31 Ekim’de vizyona gireceğini” de aktaran yönetmen, köpek dövüşleriyle ilgili eleştirileri yanıtladı.

Yönetmen: Köpeklere zarar verilmedi

“Filmin çekimini yapmadan önce köpek dövüşlerini, köpek sahiplerini incelediğini, filmin çekimini yaptıkları bölgedeki 9 ile 12 yaş arasındaki çocukları araştırdıklarını” anlatan Müjdeci, ardından çekime başladıklarını anlattı. “Köpek dövüşü sahnelerinde hiçbir hayvana zarar vermediklerini” de belirten Müjdeci, "Bu sahneleri Süpermen nasıl çekildiyse biz de öyle çektik. Film gösterimi sırasında birkaç seyirci kalkıp gitti. Ama biz hiçbir hayvana zarar vermedik" dedi.

“Kendisinin de zevk için köpek dövüştürülmesine karşı olduğunu, ancak çobanlar arasında sürüleri korumak amacıyla en iyi dövüşen köpekleri belirlemek için köpeklerin dövüştürüldüğünü” anlatan Müjdeci, “dövüşlerden galip çıkan köpeklerin çiftleştirilerek çoğaltıldığını, böylece kurtlara karşı mücadeleci köpekler yetiştirildiğini” aktardı. “Orta Anadolu’da küfürlü konuşmaların sanki cümlede bir bağlaç gibi kullanıldığını” da iddia eden Müjdeci “Bunun sosyolojik bir durum olduğunu” söyledi. “Film çekiminde çocuk psikologlarıyla birlikte çalıştıklarını” da anlatan yönetmen, “filmle ilgili de herkesin farklı bir anlam çıkarabileceği” açıklamasını yaptı.

Salih Güney filmi sert bir şekilde eleştirdi

Salonu terk eden isimler arasında bulunan aktör Salih Güney, Venedik Film Festivali’nden ödülle dönen “Sivas” filmi hakkında çok sert eleştirilerde bulundu. Altın Portakal Film Festivali’nde seyrettiği “Sivas” filmi için "Bu film bir vahşet filmidir" diyen Güney, “filmi izlerken ellerinin titrediğini ve dayanamayıp salonu terk ettiğini” belirtti.

'Elimiz ayağımız titredi'

“Söylemezsem Olmaz” programına konuk olan Güney şu açıklamalarda bulundu:

“Dün sanatçı dostlarımla ‘Sivas’ filmini izliyorduk. Bize çok enteresan geldi; film boyunca kangal köpeklerini dövüştürdüler. İki güzel hayvan birbirini parçalıyordu. Elimiz ayağımız titredi, sapsarı kaldık. Sinemacı arkadaşımla birlikte dayanamayıp dışarı çıktık. ‘Yahu bu film nasıl Venedik’te ödül alır?’ diye sorduk kendimize.

Bu film bir vahşet filmidir ve Venedik’te verilen ödül de, Türk toplumu halen daha vahşet içinde yaşıyor denilerek verilmiş bir ödüldür.

Güzelim iki hayvanı birbirine parçalattılar; ellerimiz titreyerek terk ettik salonu… Böyle bir film olamaz. Ben bunun karşısındayım. Bu bir vahşet. Filmi takip etmedim, sinirlendim çıktım. Bence oyunculara değil hayvanlara ödül vermek lazım.”