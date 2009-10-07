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Yaşam

Sivas emniyeti de kayıp çocukları arıyor

Sivas'ta polis ekipleri, Kayseri'de Ramazan Bayramı'nın 2. günü kaybolan 3 çocuğun fotoğrafını otobüs duraklarına ve kentin diğer işlek yerlerine yapıştırdı

07 Ekim 2009 03:00

Sivas'ta polis ekipleri, Kayseri'de Ramazan Bayramı'nın 2. günü kaybolan 3 çocuğun fotoğrafını otobüs duraklarına ve kentin diğer işlek yerlerine yapıştırdı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü, Kayseri'nin Talas ilçesinde Ramazan Bayramı'nın 2. günü şeker toplamak için evlerinden ayrılan, bir daha haber alınamayan Ahmet Tuna Tekin (8), kardeşi Dilruba Tekin (6) ve komşularının çocuğu Türkan Ay'ı (11) arama çalışmalarına destek veriyor.

Ekipler, otobüs durakları, kahvehanelerin ve umuma açık iş yerlerinin girişleri ile kentin işlek yerlerine çocukların fotoğraflarını yapıştırdı.

Fotoğrafları dikkatle inceleyen vatandaşlar, çocukların bir an önce bulunmasını istiyor.

Bu arada, bazı vatandaşlar, bu üzücü olayın etkisiyle çocuklarını sokağa çıkarmaya korktuklarını ifade etti.

Otobüs duraklarında çocukların fotoğrafına bakan öğrenciler de çocukların kaybolmasına çok üzüldüklerini belirtti.

Yetkililer, vatandaşlardan çocukları görmeleri halinde 155 Polis İmdat hattını aramalarını, şüpheli gördükleri kişileri ihbar etmelerini istedi.

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